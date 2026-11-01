Μαράια Κάρεϊ: «Κήρυξε» την έναρξη των Χριστουγέννων με το καθιερωμένο βίντεο - «Ήρθε η ώρα!»

Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey), τηρώντας για μία ακόμη χρονιά την ετήσια παράδοσή της, κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βίντεο με το οποίο κήρυξε την έναρξη της φετινής εορταστικής περιόδου.

Ακριβώς τα ξημερώματα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Χάλογουιν, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα ακόμη εντυπωσιακό κλιπ, συνοδεύοντάς το με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Ήρθε η ώρα!!!!».

Το βίντεο ανοίγει με την ένδειξη «Νέα Υόρκη... 31 Οκτωβρίου» και με μια αντίστροφη μέτρηση σε εξέλιξη ξεκινώντας από τις 11:58 μ.μ. Η κάμερα μεταφέρεται στο εσωτερικό ενός μπαρ όπου πραγματοποιείται μια punk rock συναυλία, με την αγαπημένη σταρ να βρίσκεται στη σκηνή υιοθετώντας έντονο μακιγιάζ και punk αισθητική καθώς ερμηνεύει το τραγούδι «Hermit».

ΑΠΕ-ΜΠΕ