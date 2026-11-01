Το τελευταίο αντίο στη θρυλική ”Μουριά” – Πλήθος κόσμου στο ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων

Η Μουριά, το ιστορικό καφενείο στα Εξάρχεια κατεβάζει ρολά μετά από 111 χρόνια, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να την αποχαιρετήσει. Εκτενής αναφορά και από τον Guardian στο ”τελευταίο οχυρό”.

Ένα από τα πιο ιστορικά καφενεία της Αθήνας, η «Μουριά» στα Εξάρχεια, κατεβάζει οριστικά ρολά, έπειτα από 111 χρόνια λειτουργίας.

Το παραδοσιακό καφενείο, στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, αποτέλεσε για περισσότερο από έναν αιώνα σημείο συνάντησης των κατοίκων της περιοχής, συνδέοντας την ιστορία του με την καθημερινότητα και την ιδιαίτερη ταυτότητα της γειτονιάς.

Το κλείσιμο της «Μουριάς» απασχόλησε ακόμη και τον βρετανικό Guardian, με τη δημοσιογράφο Helena Smith να αναφέρεται στην απώλεια ενός ιστορικού στεκιού σε μια περιοχή που μεταμορφώνεται με γρήγορους ρυθμούς.

Η βρετανική εφημερίδα χαρακτηρίζει το καφενείο «το τελευταίο οχυρό», αποτυπώνοντας τη συγκίνηση των ανθρώπων που το επισκέπτονταν επί δεκαετίες και το θεωρούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της γειτονιάς τους.

Το τελευταίο αντίο στη «Μουριά»

Το απόγευμα του Σαββάτου (31/10), πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο ιστορικό καφενείο για να το αποχαιρετήσει.

Οι θαμώνες και οι κάτοικοι της περιοχής βρέθηκαν για μία τελευταία φορά στον γνώριμο χώρο, συζήτησαν, τραγούδησαν και μοιράστηκαν αναμνήσεις από τα χρόνια που πέρασαν.

Με το οριστικό κλείσιμο της «Μουριάς», τα Εξάρχεια αποχαιρετούν ένα στέκι που υπήρξε μέρος της κοινωνικής ζωής της γειτονιάς για περισσότερα από εκατό χρόνια.

Η είδηση ότι το ιστορικό καφενείο κινδύνευε να κλείσει είχε γίνει γνωστή ήδη από τον περασμένο Μάιο, προκαλώντας έντονη αντίδραση σε μια γειτονιά που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά.

Η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και των ξενοδοχείων, αλλά και η εμφάνιση νέων μορφών διασκέδασης, από brunch spots έως wine bars, έχουν μεταβάλει σταδιακά τον χαρακτήρα των Εξαρχείων. Ακόμη και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, η «Μουριά», με ιστορία που αρχίζει το 1915, έμοιαζε για πολλούς με μια από τις τελευταίες σταθερές.

Πλέον, όμως, η εικόνα στη γωνία Χαριλάου Τρικούπη και Καλλιδρομίου θα είναι διαφορετική, με το κλείσιμο του καφενείου να αποκτά και συμβολική διάσταση για τις αλλαγές που συντελούνται στη γειτονιά.

Πάνω από 6.000 υπογραφές για να σωθεί η "Μουριά"

Η κινητοποίηση για τη διάσωση του καφενείου υπήρξε μεγάλη. Περισσότερες από 6.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, με αίτημα να αναγνωριστεί η «Μουριά» ως νεότερο μνημείο σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς και να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της. Το αίτημα ξεπέρασε τα όρια των Εξαρχείων.

Τον Ιούνιο του 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας στήριξε ομόφωνα το αίτημα του ιδιοκτήτη του καφενείου, ενώ στο πλευρό της «Μουριάς» βρέθηκαν φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ένωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας.

Ωστόσο, οι διαδικασίες για τη θεσμική αναγνώριση του καφενείου ως μνημείου αποδείχθηκαν χρονοβόρες και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει απόφαση που να δεσμεύει την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Έτσι, η «Μουριά» κατεβάζει ρολά το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, με ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι. Την Κυριακή, ο Χρήστος Βάνας, ο άνθρωπος που εργάζεται στο καφενείο εδώ και 44 χρόνια και έχει ταυτιστεί με τη λειτουργία του, αναμένεται να παραδώσει τα κλειδιά στην ιδιοκτησία του ακινήτου.

Οι θαμώνες του καφενείου, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιγράφουν το κλείσιμο όχι απλώς ως το τέλος ενός αιωνόβιου καταστήματος, αλλά ως το τέλος ενός συγκεκριμένου τρόπου κοινωνικής ζωής.

Στη «Μουριά», όπως λένε, οι άνθρωποι δεν συναντιόντουσαν μόνο ως πελάτες, αλλά ως μέλη μιας κοινότητας. Η απογοήτευσή τους δεν αφορά απλώς το πού θα πίνουν πλέον τον καφέ τους, αλλά την απώλεια ενός χώρου όπου άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, επαγγελμάτων και καταβολών συναντιούνταν καθημερινά. Και σχεδόν κάθε τραπέζι έχει τη δική του ιστορία.

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