Παγίδα σε απατεώνες στον Αγιο Σώστη Τρίπολης

Τον… μάστορα τους βρήκαν δύο απατεώνες στον Αγιο Σώστη Τρίπολης από μία 51χρονη που τους έστησε παγίδα με σύμμαχο την Αστυνομία, όταν της τηλεφώνησαν λέγοντας της το γνωστό παραμύθι με τους “υπάλληλους ΔΕΔΔΗΕ”.

Σκοπός της συμμορίας τον Ρομά ήταν φυσικά να της αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά, όμως η 51χρονη δεν “τσίμπησε”, ειδοποίησε την Αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη ενός 20χρονου, ενώ ένας 34χρονος διέφυγε της σύλληψης.

Το παράδειγμα της 51χρονης γυναίκας πρέπει να ακολουθούν και άλλοι πολίτες, που οφείλουν να είναι καχύποπτοι και υποψιασμένοι σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Οι απάτες έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα και ιδίως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν τα… μάτια τους 14 και να ενημερώνονται για σχετικές απάτες από συγγενικά τους πρόσωπα μικρότερης ηλικίας.

Κ.Ηλ.