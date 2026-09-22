Παγίδα σε απατεώνες στον Αγιο Σώστη Τρίπολης

Σκοπός της συμμορίας τον Ρομά ήταν φυσικά να της αποσπάσουν χρήματα και χρυσαφικά, όμως η 51χρονη δεν “τσίμπησε”, ειδοποίησε την Αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη ενός 20χρονου, ενώ ένας 34χρονος διέφυγε της σύλληψης.
Το παράδειγμα της 51χρονης γυναίκας πρέπει να ακολουθούν και άλλοι πολίτες, που οφείλουν να είναι καχύποπτοι και υποψιασμένοι σε τέτοιου είδους τηλεφωνήματα. Οι απάτες έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα και ιδίως οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν τα… μάτια τους 14 και να ενημερώνονται για σχετικές απάτες από συγγενικά τους πρόσωπα μικρότερης ηλικίας.
Κ.Ηλ.