Σύλληψη 53χρονης για μικροκλοπές σε κατάστημα στην Καλαμάτα

Η δράστρια έκλεψε προϊόντα αξίας 15 ευρώ από κατάστημα με αυτόματα πλυντήρια στην οδό Φαρών, όμως ταυτοποιήθηκε από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης Μεσσηνίας. Οπως προέκυψε από την προανάκριση η 53χρονη είχε κλέψει άλλες δύο φορές το συγκεκριμένο κατάστημα, στις 13 Σεπτεμβρίου και στις 5 Αυγούστου. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.