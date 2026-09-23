Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα

Για τις 15 Φεβρουαρίου αναβλήθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Την αναβολή αιτήθηκε η υπεράσπιση, καθώς ο συνήγορος του 40χρονου κατηγορούμενου δήλωσε κώλυμα λόγω ασθενείας. Στο αίτημα εναντιώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος αντί αναβολής ζήτησε να διακοπεί η δίκη.

Το δικαστήριο αποδέχθηκε το αίτημα με την πρόεδρο να επισημαίνει προς όλες τις πλευρές ότι «λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση, δεν μπορεί να τρενάρει...». Η πλευρά του θύματος απάντησε στην επισήμανση ότι «καμία ευαισθησία δεν έχει» για να λάβει από έδρας απάντηση. «Γιατί το λέτε αυτό κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί», ανέφερε η πρόεδρος. Ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε μεταγωγή και ήταν απών από το εδώλιο.

Η υποστήριξη της κατηγορίας τόνισε στο δικαστήριο ότι ο καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τέλεση «ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που να σχετίζεται με την ψυχική υγεία του, κρατείται φυλασσόμενος στο ψυχιατρείο των φυλακών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ