Συνελήφθη 38χρονος για τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα – Ποιο το κίνητρό του

Πριν λίγη ώρα αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 38χρονου που πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα με κυνηγετική καραμπίνα, έξω από το περίπτερο που υπάρχει στην περιοχή.

Ο δράστης φέρεται πως περίμενε την 25χρονη υπάλληλο του περιπτέρου που πήγαινε εκείνη την ώρα να ανοίξει, υπήρχε μεταξύ τους τσακωμός, με την κοπέλα να βάζει τις φωνές και τον 38χρονο να πυροβολεί στον αέρα και να εξαφανίζεται.

Οι δυο τους φαίνεται πως ήταν ζευγάρι, είχαν χωρίσει και ο 38χρονος την περίμενε οπλισμένος την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της!

Η Αστυνομία μετά την κατάθεση της 25χρονης και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό και κατάφερε να τον εντοπίσει στο Πάρκο Σιδηροδρόμων όπου κρυβόταν, με αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας και εξετάζεται αν ο 38χρονος ήταν υπό την επήρεια μέθης ή ουσιών, όπως και τα κίνητρα της ενέργεια του.

Κ.Ηλ.