Φθιώτιδα: Νεκρή 32χρονη έπειτα από φωτιά στο σπίτι της (βίντεο)

Τραγωδία σημειώθηκε στη Μακρακώμη Φθιώτιδας τα ξημερώματα Τετάρτης με μια 32χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της.

Το περιστατικό καταγράφτηκε στις δύο τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βίτωλη του Δήμου Μακρακώμης, όταν ξέσπασε φωτιά κάτω από άγνωστες συνθήκες σε προσθήκη – δωμάτιο κατοικίας, το οποίο και καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Η γυναίκα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από γείτονες χωρίς τις αισθήσεις της και χωρίς να φέρει εγκαύματα στο σώμα της, γεγονός που συγκλίνει στην εκτίμηση ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μακρακώμης, με την συνδρομή και πυροσβεστικού οχήματος από το Κλιμάκιο του Αργυροχωρίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός της 32χρονης πρόκειται να μεταφερθεί για ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πηγή: www.documentonews.gr