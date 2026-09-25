Σύλληψη 59χρονου Γερμανού στο Βασιλίτσι - Τι βρέθηκε

Τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, μία βαλλίστρα με 5 βέλη, 3 φυτά κάνναβης ύψους έως 80 εκατοστά, ένα πήλινο ειδώλιο ίππου και 6 εκπαιδευτικά φυσίγγια.
Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 15:17
Σύλληψη 59χρονου Γερμανού στο Βασιλίτσι - Τι βρέθηκεΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Χειροπέδες σε έναν 59χρονο Γερμανό, κατόπιν έρευνας στο σπίτι του στο Βασιλίτσα, πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορώνης, με την συνδρομή της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.
Κατηγορία Αστυνομικά