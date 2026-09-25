Σύλληψη 59χρονου Γερμανού στο Βασιλίτσι - Τι βρέθηκε

Χειροπέδες σε έναν 59χρονο Γερμανό, κατόπιν έρευνας στο σπίτι του στο Βασιλίτσα, πέρασαν το μεσημέρι της Τετάρτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορώνης, με την συνδρομή της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.