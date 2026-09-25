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Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026 15:41

Δράση ενημέρωσης στους Γαργαλιάνους

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Δράση ενημέρωσης στους Γαργαλιάνους

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Δράση ενημέρωσης, πρόληψης και φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Τριφυλίας σε συνεργασία με το Κέντρο Αποκατάστασης «Διάπλαση».

Θα πραγματοποιηθεί στους Γαργαλιάνους αυτό το  Σάββατο , στο πλαίσιο της δράσης «Στάση ζωής», στο πάρκο της Μπρίσκειου Βιβλιοθήκης από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Εκεί η επιστημονική ομάδα της Διάπλασης θα βρίσκεται κοντά στους πολίτες, προσφέροντας δωρεάν λιπομέτρηση, εκτίμηση από διαιτολόγο, λειτουργική αξιολόγηση και συμβουλευτική από εργοθεραπευτές.

«Μια δράση ενημέρωσης, πρόληψης και φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την υγεία του. Γιατί η υγεία δεν είναι υποχρέωση, είναι στάση ζωής» όπως τονίζεται.

 

Κ.Μπ.

 

Κατηγορία Δήμοι
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