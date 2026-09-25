Η σημερινή υπογραφή να σημάνει κινητοποίηση

Υπογράφεται σήμερα στα γραφεία της ΔΕΥΑ Καλαμάτας σε πανηγυρικό κλίμα, η σύμβαση με τον ανάδοχο για το σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, προϋπολογισμού 4.550.000 ευρώ, παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 36 μήνες (3 χρόνια). Το έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”, προβλέπει την εκτέλεση εργασιών κατασκευής τμήματος του κεντρικού συλλεκτήρα παροχέτευσης των ομβρίων της ζώνης Ι Καλαμάτας επί των οδών Ακρίτα (νότια της οδού Ευριπίδου) και Ναυαρίνου, καθώς και του έργου εκβολής αυτού στη θάλασσα. Ακόμη, περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των δευτερευόντων αγωγών ομβρίων της ζώνης Ι από την οδό Βασ. Όλγας έως την οδό Ναυαρίνου, όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου ομβρίων. Ο συλλεκτήρας και οι λοιποί αγωγοί είναι υπόγειοι και τοποθετούνται σε υφιστάμενες οδούς ή στο πεζοδρόμιο.

Αποτελεί σίγουρα θετική και σημαντική εξέλιξη για την προστασία της Καλαμάτας από πλημμύρες, την πρώτη τέτοια εδώ και χρόνια. Και πρέπει να τονιστεί.

Εως εδώ, όμως. Γιατί 10 χρόνια από τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στην Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή και δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε ένα αντιπλημμυρικό έργο. Περιοχές της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής (Πήδημα, Θουρία) που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές τότε, παραμένουν απροστάτευτες, εγκαταλελειμμένες.

Η σημερινή υπογραφή πρέπει να σημάνει κινητοποίηση για να δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Να υπάρξει εξέλιξη, επιτέλους, για τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τον Αντικάλαμο, που ενώ ήταν να ολοκληρωθούν το 2018 και το 2019, σταμάτησαν και όπως έχουν γίνει, δεν προσφέρουν την παραμικρή προστασία σήμερα.

Να ολοκληρωθούν τα ζητήματα των απαλλοτριώσεων στο ρέμα Κερεζένια και να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο, στα Γιαννιτσάνικα. Για να συνεχιστεί η εργολαβία στο Πήδημα και να προστατευτεί η περιοχή που έπαθε μεγάλες καταστροφές το 2016.

Και να ξεκαθαρίσει τι θα γίνει με το μεγάλο έργο του “Μορέα” στο Νέδοντα.