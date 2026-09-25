Οιχαλία: Διανομή σχολικών ειδών σε οικογένειες απόρων

Οπως επισημαίνεται στην απόφαση, “για την υλοποίηση της ανωτέρω δράσης απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής πίστωσης συνολικού ύψους 1.500 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη προμήθειας των σχολικών τσαντών”. Πρόκειται συνολικά για 15 οικογένειες που θα ενισχυθούν, οι οποίες έχουν 25 παιδιά (από 1 έως και 4). Αλλες 3 οικογένειες θα ενισχυθούν με σχολικά είδη από ίδια μέσα της Τράπεζας Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, “στο πλαίσιο της λειτουργίας της «Τράπεζας Αλληλεγγύης» του Δήμου Οιχαλίας και με γνώμονα τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, προτείνεται και για το σχολικό έτος 2026-2027 η ενίσχυση των δικαιούχων οικογενειών με σχολικές τσάντες και γραφική ύλη, για τα τέκνα τους που φοιτούν στις αντίστοιχες σχολικές βαθμίδες. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται κάθε σχολικό έτος, με στόχο την έμπρακτη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και την κάλυψη βασικών σχολικών αναγκών των παιδιών τους, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Η παροχή των σχολικών ειδών προτείνεται να πραγματοποιηθεί ανά σχολική βαθμίδα φοίτησης των τέκνων, ώστε τα είδη που θα χορηγηθούν να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε ηλικιακής και σχολικής ομάδας”.