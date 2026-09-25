Διήμερο Αυτάρκειας στο Αγροκήπιο της Αλαγονίας

Διήμερο Αυτάρκειας οργανώνουν το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Αγροκήπιο της Αλαγονίας, στον Ταΰγετο, το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας κι ο Σύλλογος Φίλων Φυσικής Καλλιέργειας σε συνεργασία με την Κοινότητα Αλαγονίας.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, “είναι να αναβιώσουν οι παλιές τέχνες και δεξιότητες που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στα χωριά αλλά λησμονήθηκαν. Είναι σημαντικό για εμάς να βοηθήσουμε να επανέλθει η φιλοσοφία και η πρακτική της αυτάρκειας και να γίνει έτσι ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μικρών τοπικών κοινωνιών με διατροφική, ενεργειακή και οικονομική αυτάρκεια. Αυτή είναι και η απάντησή μας στην παγκόσμια οικονομική κρίση που ταλανίζει την ανθρωπότητα και που πάνω από όλα είναι κρίση ανθρώπινων σχέσεων”.

Σε περίπτωση κακοκαιρίας το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας.

Το διήμερο αυτάρκειας θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα εργαστήρια: Φαρμακευτικά βότανα, σαπούνια και κηραλοιφές, τυρί – γιαούρτι, ψωμί με προζύμι και αλεύρι βιολογικής καλλιέργειας, υφαντική, κεραμική για μικρούς και μεγάλους, σποροσβώλους για μικρούς και μεγάλους, ποικιλίες σπόρων ανοιχτής επικονίασης (παραδοσιακές, ντόπιες).

Τα πρωινά εργαστήρια θα ξεκινάνε στις 10.30 το πρωί και θα γίνονται παράλληλα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Θα υπάρξει ένα δίωρο διάλειμμα από τις 2 – 4 μ.μ. για φαγητό και ξενάγηση στον χώρο του αγροκηπίου και στο λαχανόκηπο. Στο διάλειμμα και τις δύο μέρες θα προσφερθεί ένα απλό γεύμα με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.

Τα απογευματινά εργαστήρια θα ξεκινάνε στις 4 το απόγευμα και θα γίνονται παράλληλα μέχρι τις 7.

Το πρόγραμμα του Διημέρου Αυτάρκειας είναι:

- Πρωί Σαββάτου 10.30 π.μ.-2 μ.μ.: Ψωμί με προζύμι και αλεύρι βιολογικής καλλιέργειας. Κεραμική για παιδιά και μεγάλους. Σαπούνια και κηραλοιφές

- Απόγευμα Σαββάτου 4 μ.μ.-7μ.μ.: Τυρί – γιαούρτι. Φαρμακευτικά βότανα μέρος Α’.

- Πρωί Κυριακής 10.30 π.μ.-2 μ.μ.: Φαρμακευτικά βότανα μέρος Β’. Υφαντική. Κεραμική για μικρούς και μεγάλους.

- Απόγευμα Κυριακής 4 μ.μ.-7 μ.μ.: Τυρί – γιαούρτι. Ποικιλίες σπόρων ανοιχτής επικονίασης (παραδοσιακές, ντόπιες).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ

Το αγροκήπιο είναι ένα παλιό δασικό φυτώριο συνολικής έκτασης 9 στρεμμάτων με ένα διώροφο πέτρινο κτίριο. Δημιουργείται ένας φυσικός οπωρώνας με οπωροφόρα δέντρα, ένας λαχανόκηπος όπου καλλιεργούνται λαχανικά με ποικιλίες ανοιχτής επικονίασης, ένας βοτανόκηπος με αρωματικά φυτά και βότανα, όλα με τη μέθοδο της φυσικής καλλιέργειας.

Στον χώρο αυτό διοργανώνονται πανελλαδικές γιορτές της αυτάρκειας με πρακτικά εργαστήρια, όπως παρασκευή ψωμιού, σαπουνιών, κηραλοιφών, υφαντικής, φυσικής δόμησης κτλ. Επίσης, διοργανώνονται γιορτές των σπόρων όπου ερασιτέχνες, καλλιεργητές και αγρότες θα ανταλάσσουν σπόρους από ποικιλίες ανοιχτής επικονίασης (ντόπιες, παραδοσιακές κ.α.). Ο χώρος είναι επισκέψιμος από σχολεία και εκπαιδευτκά ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης καθώς και από αγρότες. Παράλληλα, λειτουργεί όλο τον χρόνο το Διεθνές Κέντρο Σποροσβόλων, όπου οι άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης εκπαιδεύονται πάνω στην τεχνική των σποροσβόλων και των εφαρμογών τους για το πρασίνισμα των ερήμων, των άγονων και χέρσων εκτάσεων, τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους και των κατολισθήσεων. Γίνονται δεκτοί εθελοντές όλο το χρόνο Κι έχουν την ευκαιρία να μάθουν για τη φιλοσοφία και την πρακτική της φυσικής καλλιέργειας για την υλοποίηση φυσικών αγροκτημάτων, λαχανόκηπων, χωραφιών με σιτηρά.