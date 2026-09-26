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Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026 10:10

Απατεώνες πήραν 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Κυπαρισσία

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Απατεώνες πήραν 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη στην Κυπαρισσία

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Θύμα απάτης έπεσε χθες 78χρονη στην Κυπαρισσία καθώς επιτήδειοι απατεώνες με τη μέθοδο της πειθούς κατάφεραν να της αποσπάσουν σημαντικό χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατάφεραν να της αποσπάσουν τουλάχιστον 20.000 ευρώ και κοσμήματα σημαντικής αξίας. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες κατάφεραν να την πείσουν να μεταβεί από την Κυπαρισσία στην Καλαμάτα με ταξί προκειμένου να της αποσπάσουν τα χρήματα.

Μάλιστα, όση ώρα η απάτη ήταν σε εξέλιξη, συγγενικά της πρόσωπα δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί έντονη ανησυχία για το τι της έχει συμβεί, ενώ συναγερμός σήμανε και στις αστυνομικές αρχές.

Τελικά η 78χρονη αργά το μεσημέρι επέστρεψε από την Καλαμάτα και πάλι με ταξί, έχοντας όμως πέσει θύμα των απατεώνων, ενώ οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ του συμβάντος.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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