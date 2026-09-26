3 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

19 συλλήψεις έγιναν σε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που πραγματοποιήθηκε προχθές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 768 άτομα, εκ των οποίων τα 680 ήταν Ελληνες και 88 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον προσήχθησαν 44 άτομα, από τα οποία 24 ήταν Ελληνες και

20 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 614 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 212 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος,

Στη Μεσσηνία είχαμε τρεις συλλήψεις.

Ειδικότερα συνελήφθη μια 25χρονη Ρομά στη Μεσσήνη με 0,5 γραμμάρια χασίς και ένας 26χρονος στο Ασπρόχωμα με 0,8 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη μία σύλληψη έγινε για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

“Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος

ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”, αναφέρει σε μήνυμά της η ΕΛ.ΑΣ.

Κ.Ηλ.