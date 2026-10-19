Κόμματα και φορείς στο πλευρό της Σταυρούλας Αγρίου

ΕΛ.Α.Σ.

“Οι ανώνυμες φασιστικές, χυδαίες και εκφοβιστικές απειλές σε βάρος της διευθύντριας της ΥΔΟΜ Καλαμάτας κ. Σταυρούλας Αγρίου που πήραν πανελλήνια δημοσιότητα, είναι σημάδια μιας βαθιάς παρακμής και σήψης. Θυμίζουν Φαρ-Ουέστ και μαφιόζικες μεθόδους, εφαρμοσμένες σε ευρωπαϊκή

χώρα”, επισημαίνει η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) Μεσσηνίας, σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνει πως “το υπαρκτό πολεοδομικό θέμα της Μάνης (δόμηση εντός της ζώνης των 800 μέτρων), που παραμένει μετέωρο και ασαφές, δεν είναι επ' ουδενί αρμόδια να το λύσει μια Πολεοδομία και η διευθύντριά της. Είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργείου (ΥΠΕΝ), που το αφήνουν άλυτο και χρονίζον, παρότι η Πολεοδομία Καλαμάτας πολλές φορές τους έχει ζητήσει να δώσουν σαφή λύση. Ειδικά μετά τη γνωστή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αντί αυτού, με τη σκόπιμη σιωπή της για ψηφοθηρικούς και άλλους λόγους η κυβέρνηση και το ΥΠΕΝ διαιωνίζουν την αβεβαιότητα των ιδιοκτητών γης και ο θυμός κάποιων εξ αυτών στρέφεται σε απολύτως λάθος πρόσωπο.

Το ήθος και η επιστημονική συγκρότηση της διευθύντριας της Πολεοδομίας Καλαμάτας είναι γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Γι' αυτό, άμεσα αντέδρασαν πολιτικοί και επιστημονικοί φορείς αλλά και απλοί πολίτες, καυτηριάζοντας τις τραμπούκικες και εκφοβιστικές πρακτικές εναντίον της αλλά και εναντίον κάθε ευσυνείδητου δημόσιου λειτουργού. οι απειλές θανάτου, ως φασιστική μέθοδος, ούτε τα προβλήματα λύνουν, ούτε τους πραγματικά υπεύθυνους (κυβέρνηση – ΥΠΕΝ) αποκαλύπτουν, ούτε μπορούν να γίνουν ανεκτές”.

Η ΣΕ Μεσσηνίας της ΕΛΑΣ καλεί “τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δώσουν λύση στο εκκρεμές πολεοδομικό θέμα της Μάνης με διαβούλευση (ΥΠΕΝ, ΤΕΕ, Δήμος κ.ά.) και τις αρχές( Εισαγγελία, Αστυνομία) να αποκαλύψουν και τιμωρήσουν τον ανώνυμο θρασύ τραμπούκο. Προστατεύοντας συνάμα τη ζωή και την αξιοπρέπεια της κ. Αγρίου και κάθε δημόσιου λειτουργού”.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

“Μαφιόζικες απειλές κατά της διευθύντριας της Πολεοδομίας και η εγκληματική ολιγωρία του υπουργείου”, επισημαίνει η Λαϊκή Συσπείρωση Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης.

Οι εκλεγμένοι με τη Λαϊκή Συσπείρωση στους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης καταδικάζουν “με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ακραία, χυδαία απειλητική επιστολή που στάλθηκε προς τη διευθύντρια της Πολεοδομίας Καλαμάτας Σταυρούλα Αγρίου” και σημειώνουν: “Οι μαφιόζικες απειλές για «βασανιστικό θάνατο» και τα τελεσίγραφα προκειμένου να καμφθεί η υπηρεσιακή της λειτουργία, αποτελούν ευθεία επίθεση όχι μόνο κατά της ίδιας, αλλά και συνολικά απέναντι στους εργαζόμενους που καλούνται να επιτελέσουν το καθήκον τους μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας και ανασφάλειας.

Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας στη διευθύντρια και σε όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Δόμησης, οι οποίοι ορθώς προχώρησαν σε αποχή από τα καθήκοντά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αναλώσιμοι, ούτε θα γίνουν τα θύματα των όποιων επιχειρηματικών ή άλλων μεγαλοσυμφερόντων κρύβονται πίσω από αυτές τις άθλιες πρακτικές εκφοβισμού.

Καταγγέλλουμε τη στάση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι το αποτέλεσμα της χαοτικής, αντιλαϊκής και σκοπίμως ασαφούς νομοθεσίας που συντηρεί η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο γύρω από την εκτός σχεδίου δόμηση και τις οικιστικές ζώνες (όπως το ζήτημα με τις ζώνες των 800 μέτρων στη Μάνη).

Καταδικάζουμε τη στάση του υπουργείου, το οποίο εσκεμμένα αποφεύγει να πάρει μια ξεκάθαρη, υπεύθυνη και οριστική θέση στο επίμαχο θέμα. Αντί να δώσει σαφείς λύσεις, πετάει το μπαλάκι της ευθύνης στις πλάτες των υπαλλήλων και των τοπικών πολεοδομιών, μετατρέποντάς τους σε «σάκο του μποξ» για τις αντιπαραθέσεις και τα συμφέροντα που αναπτύσσονται γύρω από τη γη. Η άρνηση του υπουργείου να ξεκαθαρίσει το τοπίο αφήνει ορθάνοιχτο το παράθυρο για τέτοιες μαφιόζικες και τρομοκρατικές συμπεριφορές, ενώ την ίδια στιγμή κρατά σε ομηρία μικροϊδιοκτήτες και λαϊκά νοικοκυριά στην περιοχή της Μάνης και της Μεσσηνίας ευρύτερα”.

Η Λαϊκή Συσπείρωση στους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης απαιτεί “εδώ και τώρα: Την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρχές και την άμεση σύλληψη των υπαιτίων. Την πλήρη κάλυψη και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων στην Πολεοδομία Καλαμάτας. Την άμεση και ξεκάθαρη παρέμβαση του υπουργείου για την οριστική επίλυση των πολεοδομικών ασυμφωνιών, ώστε να σταματήσει η στοχοποίηση των υπαλλήλων. Καμία ανοχή στην τρομοκρατία και τον εκφοβισμό. Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους”.

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

“Τη μαφιόζικη απειλή κατά της ζωής της Σταυρούλας Αγρίου, διευθύντριας της Υπηρεσίας Δόμησης Καλαμάτας και μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ)”, καταγγέλλει η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας.

Παρατηρεί ότι “η κ. Αγρίου στοχοποιήθηκε, επειδή εφάρμοσε την απόφαση του ΣτΕ (2023), αναστέλλοντας τις οικοδομικές άδειες για εκτός σχεδίου ακίνητα που στερούνται προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο και ζητάει οδηγίες από το αρμόδιο υπουργείo. Η υπόθεση αποκαλύπτει τα σκληρά συμφέροντα γύρω από τη διαχείριση του χώρου. Η κυβέρνηση και το υπουργείο Ενέργειας, αρνούμενοι πεισματικά να φέρουν ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση, για ψηφοθηρικούς λόγους, μεταθέτουν την πίεση και την ευθύνη στις τοπικές ΥΔΟΜ, αφήνοντάς τες έκθετες σε ακραίες πιέσεις”.

Η Νέα Αριστερά Μεσσηνίας δηλώνει ότι “στέκεται με αμέριστη αλληλεγγύη στο πλευρό της Σταυρούλας Αγρίου. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο και οι μαφιόζικες πρακτικές δεν θα περάσουν”.