Μεσσηνία: 16 συλλήψεις και μία εξιχνίαση κλοπής σε αστυνομική επιχείρηση

16 συλλήψεις, οι περισσότερες για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών, και μία εξιχνίαση κλοπής είχαμε στη Μεσσηνία στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας έγιναν και στους άλλους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με 28 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε 650 άτομα, εκ των οποίων 583 ήταν Ελληνες και 67 ήταν αλλοδαποί.

Από αυτούς προσήχθησαν 46 άτομα, από τα οποία 36 ήταν Ελληνες και 10 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 28 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 481 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 142 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

11 συλλήψεις για ναρκωτικά

Στη Μεσσηνία οι 11 από τις 16 συλλήψεις ήταν για ναρκωτικά, μεταξύ των οποίων και για 7,3 γραμμάρια ηρωίνης.

Ειδικότερα συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 25χρονος με 1,8 γραμμάρια χασίς, ένας 20χρονος στη Μεσσήνη με 1,2 γραμμάρια χασίς, ένας 42χρονος και μία 40χρονη στο Μελιγαλά που κατείχαν από κοινού 3,8 γραμμάρια ηρωίνης, ενώ 3,5 γραμμάρια ηρωίνης είχαν στην κατοχή τους ένας 45χρονος και ένας 75χρονος στην Ανθούσα.

Ακόμη συνελήφθη ένας 47χρονος στην Καλαμάτα με 0,4 γραμμάρια κοκαΐνη, τρία άτομα, ηλικίας 27, 28 και 29 χρονών στην Καλαμάτα για 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης που κατείχαν από κοινού και τέλος ένας 23χρονος επίσης στην Καλαμάτα με 8 ναρκωτικά χάπια.

Πέρα από τα ναρκωτικά δύο άτομα συνελήφθησαν για παράνομο υπαίθριο εμπόριο (πώληση υαλοκαθαριστήρων), ένας 52χρονος Ρομά στην Καλαμάτα για στέρηση στέρηση δελτίου ταυτότητας, ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα μιας και είχε λήξει η άδεια του κυνηγετικού του όπλου και τέλος ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Εκλεψαν κέρματα από παιχνιδομηχανές περιπτέρων

Ακόμη η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασε μια υπόθεση κλοπής που έγινε στις 30 Αυγούστου σε δύο περίπτερα στο κέντρο της Καλαμάτας.

Οπως αποδείχθηκε τρία άτομα, ηλικίας 18, 19 και 31 ετών, είχαν παραβιάσει τους κερματοδέκτες σε παιχνιδομηχανές και είχαν αφαιρέσει άγνωστο χρηματικό ποσό.

Παράλληλα προκάλεσαν φθορές στα δύο μηχανήματα παιχνιδιών, αξίας 250 ευρώ. Για την υπόθεση αυτή σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.