ΠΑΣΟΚ: Επίσκεψη Γερονικολού σε αστυνομικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας

Αστυνομικές υπηρεσίες της Μεσσηνίας επισκέφθηκε χθες Τετάρτη κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη και βουλευτή Βοιωτίας του Κινήματος Γιώργο Μουλκιώτη.

Το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, ενώ είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας και της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων ο υποψήφιος βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Μενέλαος Γερονικολός δήλωσε:

“Για το ΠΑΣΟΚ η ουσιαστική ενίσχυση της Αστυνομίας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, ιδίως σήμερα, που οι γυναίκες και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ καλούνται να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους υπό εντελώς αντίξοες συνθήκες.

Η επίσκεψή κλιμακίου του Κινήματος σε αστυνομικές υπηρεσίες του νομού, αλλά και η συνάντησή μας με τους εκπροσώπους της ΠΟΑΞΙΑ και της ΠΟΑΣΥ ανέδειξε τα οξύτατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί της Μεσσηνίας.

Η υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι υλικοτεχνικές ελλείψεις, η οικονομική απαξίωση, οι χαμηλές αποδοχές, η εργασία πέραν του πενθημέρου, το στεγαστικό, οι μετακινήσεις και οι αποσπάσεις, αποτελούν αιτήματα που παραμένουν άλυτα, αιτήματα απέναντι στα οποία η κυβέρνηση κωφεύει επιδεικτικά.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι μια σύγχρονη Αστυνομία χρειάζεται επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών, εξειδίκευση και εκπαίδευση του προσωπικού. Χρειάζεται γυναίκες και άνδρες που θα αμείβονται ικανοποιητικά.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η Ελληνική Αστυνομία χρειάζεται άμεσα δομικές αλλαγές, προκειμένου να είναι αποτελεσματική απέναντι σε κάθε μορφή εγκλήματος, προκειμένου να εμπνέει πραγματική εμπιστοσύνη στον πολίτη”.