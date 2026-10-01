Καλαμάτα: Σύλληψη 4 μαθητών για την κατάληψη στα ΕΠΑΛ

Σε τέσσερις συλλήψεις μαθητών για την κατάληψη στα ΕΠΑΛ Παραλίας τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας προχώρησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για τρεις ανήλικους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών και έναν 19χρονο μαθητή του εσπερινού λυκείου Καλαμάτας, ενώ συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία τα τέσσερα αυτά άτομα μαζί με άγνωστους συνεργούς τους τοποθέτησαν κάδους σκουπιδιών, θρανία και καρέκλες στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος στην οδό Κρήτης, κάνοντας κατάληψη για ορισμένες ώρες.

Οι τέσσερις συλλήψεις για διατάραξη λειτουργίας σχολικού συγκροτήματος έγιναν προχθές το απόγευμα στην Καλαμάτα από αστυνομικούς του Α. Τ. Καλαμάτας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, δύο μητέρες ηλικίας 46 και 56 ετών και ένας 45χρονος πατέρας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η προανάκριση από το Α.Τ. Καλαμάτας συνεχίζεται για να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν και οι άλλοι δράστες. Παράλληλα γίνεται έρευνα για το αν οι συλληφθέντες σχετίζονται και με τους βανδαλισμούς που έγιναν στο σχολικό συγκρότημα με μεγάλες ζημιές σε τρεις αίθουσες, σπασμένους διαδραστικούς πίνακες και φθορές σε τζάμια, θρανία και καρέκλες.

Κ.Ηλ.