Διήμερο αυτάρκειας στο Αγροκήπιο της Αλαγονίας

Διήμερο Αυτάρκειας πραγματοποιήθηκε στο Αγροκήπιο της Αλαγονίας, από το Κέντρο Φυσικής Καλλιέργειας και το Σύλλογο Φίλων Φυσικής Καλλιέργειας σε συνεργασία με την Kοινότητα Αλαγονίας, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου.

Οπως επισημαίνεται, στόχος ήταν να αναβιώσουν οι παλιές τέχνες και δεξιότητες που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στα χωριά, αλλά λησμονήθηκαν.

Το διήμερο περιλάμβανε τα ακόλουθα εργαστήρια: Φαρμακευτικά βότανα. Σαπούνια και κηραλοιφές. Τυρί – γιαούρτι. Ψωμί με προζύμι και αλεύρι βιολογικής καλλιέργειας. Υφαντική. Κεραμική για μικρούς και μεγάλους. Ποικιλίες σπόρων ανοιχτής επικονίασης (παραδοσιακές, ντόπιες).

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τους οργανωτές, “ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση με διάχυτη την χαρά σε όλη τη διάρκεια των δύο ημερών. Δεν ήταν μόνο το γνωστικό κομμάτι, στο οποίο οι άνθρωποι συμμετείχαν αλλά το σημαντικότερο: οι παρουσιαστές που ήρθαν από διάφορα σημεία της Ελλάδας που με το πάθος και την αγάπη που κατέθεσαν στις παρουσιάσεις τους, αποτέλεσαν μια αληθινή πηγή έμπνευσης για τους επισκέπτες. Τα γεύματα που παρατέθηκαν με γνήσια βιολογικά και φυσικά προϊόντα εντυπωσίασαν τον κόσμο όχι μόνο με τη νοστιμιά, αλλά επειδή ήταν μια αληθινά γνήσια υγιεινή τροφή. Όλοι ευχόντουσαν να ζήσουν ξανά τέτοιες όμορφες στιγμές την επόμενη χρονιά. Θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το διήμερο με μια απλή πρόταση: χτίσαμε καινούριες ανθρώπινες σχέσεις που αποτελούν τον πραγματικό πλούτο στη ζωή μας”.