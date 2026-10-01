Το Recypic εφαρμόζεται πιλοτικά σε 250 μπλε κάδους της Καλαμάτας - Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Σε περίπου 250 μπλε κάδους της Καλαμάτας εφαρμόζεται πιλοτικά το πρόγραμμα Recypic, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγχει την ποιότητα των υλικών που καταλήγουν στην ανακύκλωση και προβλέπει επιβράβευση των πολιτών που συμμετέχουν σωστά στη διαδικασία.

Η δράση υλοποιείται από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και την εταιρεία WETech. Οι κάδοι που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα βρίσκονται κυρίως σε κεντρικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες της πόλης.

Οι πολίτες συμμετέχουν μέσω της εφαρμογής Recypic, στην οποία εγγράφονται χρησιμοποιώντας τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας ή της επιχείρησής τους. Τα νοικοκυριά προμηθεύονται δωρεάν διάφανη τσάντα πολλαπλών χρήσεων, ενώ στις επιχειρήσεις παρέχεται διάφανος κάδος.

Πριν ρίξει τα ανακυκλώσιμα στον μπλε κάδο, ο χρήστης σαρώνει τον κωδικό QR που βρίσκεται πάνω του και φωτογραφίζει μέσω της εφαρμογής το περιεχόμενο της τσάντας ή του κάδου. Η εικόνα αναλύεται από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ελέγχει την ποιότητα και την καθαρότητα των υλικών. Αν εντοπιστεί ακατάλληλο αντικείμενο, ο χρήστης ενημερώνεται ώστε να το αφαιρέσει.

Σύμφωνα με τον ΦΟΔΣΑ, στο πιλοτικό πρόγραμμα έχουν ήδη εγγραφεί περίπου 150 χρήστες, κυρίως νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις.

Το σύστημα επιβράβευσης αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στον Οκτώβριο. Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρώνουν πόντους, τους οποίους θα μπορούν να εξαργυρώνουν σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της Καλαμάτας. Προς το τέλος του έτους σχεδιάζεται η διεύρυνση του δικτύου και με επιχειρήσεις πανελλαδικής εμβέλειας.

Σε επόμενο στάδιο εξετάζεται, εφόσον το πιλοτικό πρόγραμμα αποδώσει, η αξιοποίησή του σε ένα ευρύτερο σύστημα ανταποδοτικής πολιτικής. Μεταξύ των προοπτικών που έχουν τεθεί είναι η σύνδεση της συστηματικής και ποιοτικής ανακύκλωσης με τον τρόπο υπολογισμού των δημοτικών τελών, ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ανακυκλώνουν σωστά να έχουν οικονομικό όφελος.

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης επισήμανε ότι ζητούμενο είναι ένα διαφορετικό μοντέλο συνεργασίας με τους πολίτες, το οποίο θα αξιοποιεί αποτελεσματικότερα τις υπάρχουσες υποδομές ανακύκλωσης και θα παρέχει μετρήσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή νοικοκυριών και επιχειρήσεων.