Αργολίδα: 64χρονος πυροβόλησε 49χρονο για ένα χωράφι

Με κυνηγετική καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε ένας 64χρονος έναν 49χρονο συγχωριανό του σε αγροτική περιοχή στο Αραχναίο Ορος κοντά στην Επίδαυρο, στο δήμο Ναυπλίου.

Το σοβαρό περιστατικό συνέβη προχθές το μεσημέρι και σχετίζεται με κτηματικές διαφορές για ένα χωράφι που είχαν οι δύο άνδρες.

Αρχικά καυγάδισαν έντονα και στη συνέχεια ο 64χρονος κτηνοτρόφος πυροβόλησε εναντίον του 49χρονου και τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι

από σκάγια.

Ο δράστης κάλεσε το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να σπεύδει στην περιοχή, αλλά έφυγε από το σημείο, δίχως να παραμείνει δίπλα στον 49χρονο τραυματία!

Παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκε και ο 39χρονος γιος του 64χρονου που μετέβη στο σημείο, αλλά έφυγε δίχως να παρέχει και αυτός τις πρώτες βοήθειες στον 49χρονο.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας κατόπιν υπόδειξης του θύματος, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Α.Τ. Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους – Μυκηνών συνέλαβαν τον 64χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της

νομοθεσίας για τα όπλα και τον 39χρονο γιο του για το αδίκημα της

παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται

στο νοσοκομείο “Αττικόν” και κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Κ.Ηλ.