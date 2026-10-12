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Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026 12:46

Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας: Κατατάχθηκαν 11 νέοι δόκιμοι αστυφύλακες

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Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας: Κατατάχθηκαν 11 νέοι δόκιμοι αστυφύλακες

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Στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας κατατάχθηκαν την περασμένη Παρασκευή νέοι δόκιμοι αστυφύλακες που θα φοιτήσουν στις σχολές της ΕΛ.ΑΣ.

Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας κατατάχθηκαν 11 δόκιμοι αστυφύλακες, άνδρες και γυναίκες, με τον Αστυνομικό Διευθυντή Θανάση Χριστόπουλο να τους καλωσορίζει στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και να τους συγχαίρει για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.
“Οι νέοι συνάδελφοι ξεκινούν σήμερα μια απαιτητική και ιδιαίτερα σημαντική πορεία, με αποστολή την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
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