Σπάρτη: Τρεις Ρομά με κλεμμένο αυτοκίνητο λήστεψαν κοσμηματοπωλείο

Πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 21χρονο και έναν 30χρονο που αρχικά έκλεψαν το αυτοκίνητο ενός Ρουμάνου στην περιοχή της Σπάρτης και στη συνέχεια πήγαν σε δύο βενζινάδικα στις Αμύκλες και στη Σπάρτη και έκλεψαν τέσσερις πυροσβεστήρες.

Υστερα κατευθύνθηκαν προς το κέντρο της πόλης και στις 3 τα ξημερώματα έσπασαν με την όπισθεν τη βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου.

Δύο από αυτούς μπήκαν στο κατάστημα φορώντας full face κουκούλες και άρχισαν να αρπάζουν χρυσαφικά και ρολόγια.

Ομως ο συναγερμός του καταστήματος είχε χτυπήσει και δύο αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας που περνούσαν από το σημείο προσπάθησαν να τους σταματήσουν.

Ο ένας εκ των ληστών άρχισε να ρίχνει με τον πυροσβεστήρα κατά των αστυνομικών και στη συνέχεια διέφυγε πεζός, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν με το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Αμεσα η Αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη τους, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό.

Την ίδια ημέρα συνελήφθη από αστυνομικούς των Α’ και Β’ Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Λακωνίας, ο 20χρονος στις Αμύκλες σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων Ναυπλίου για ληστεία.

Το πρωί της Δευτέρας συνελήφθησαν και οι άλλοι δύο Ρομά στη Σκάλα, ενώ το αυτοκίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις Αμύκλες και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του έχοντας υποστεί σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με τον επιχειρηματία τα χρυσαφικά που εκλάπησαν ήταν αξίας 650 ευρώ, όμως οι φθορές στην επιχείρηση του είναι μεγάλες μιας και αγγίζουν τις 7.800 ευρώ.

Προανάκριση για τη θρασύτατη ληστεία διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει ακόμη έναν άγνωστο συνεργό τους.

Κ.Ηλ.