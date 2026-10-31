Μεσσηνία: 14 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση - 43χρονος έκλεψε τα κέρματα από το παγκάρι του Νεκροταφείου Καλαμάτας

Αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκαν προχθές στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 26 συνολικά συλλήψεις.

Από τις 26 συλλήψεις οι 14 έγιναν στη Μεσσηνία για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων και μία κλοπή από το παγκάρι του Νεκροταφείου Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 715 άτομα, εκ των οποίων

τα 633 ήταν Ελληνες και 82 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 51 άτομα, από τα οποία 36 ήταν Ελληνες και

15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 26 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 528 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 208 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία ακινητοποίηση οχήματος.

Εξι συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών

Στη Μεσσηνία έξι συλλήψεις έγιναν για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν ένας 42χρονος στη Θουρία με 1,3 γραμμάρια χασίς, ένας 49χρονος και ένας 42χρονος στην Ανθούσα που κατείχαν από κοινού 16,7 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου σοκολάτα σε δύο συσκευασίες, ένας 70χρονος στην Καλαμάτα με 1,9 γραμμάρια χασίς και δύο τσιγαριλίκια, ένας 69χρονος στην Καλαμάτα με ένα τσιγαριλίκι και ένας 37χρονος επίσης στην Καλαμάτα με 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ενας 43χρονος συνελήφθη για κλοπή στην Καλαμάτα το απόγευμα της Πέμπτης. Ο δράστης είχε παραβιάσει το εξωτερικό παγκάρι στο ναό του Νεκροταφείου Καλαμάτας και έκλεψε το χρηματικό ποσό των 146,59 ευρώ σε κέρματα. Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας τον συνέλαβαν και του πέρασαν χειροπέδες, ενώ πάνω του βρέθηκαν όλα τα χρήματα που είχε κλέψει και αποδόθηκαν στο νεωκόρο της εκκλησίας.

Μία ακόμη σύλληψη έγινε για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά.

Η περίπτωση αφορά έναν ανήλικο που κρατούσε ένα πυροτέχνημα στο κέντρο της Καλαμάτας και ύστερα από καταγγελία αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας τον εντόπισαν.

Ο 16χρονος, Αλβανικής καταγωγής, υποστήριξε πως είχε αγοράσει το πυροτέχνημα από κατάστημα της πόλης. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 47χρονο υπεύθυνο του καταστήματος για παράβαση της νομοθεσίας για τα βεγγαλικά και τον 54χρονο πατέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Ακόμη συνελήφθη ένας 23χρονος φυγόποινος στη Φαρακλάδα του δήμου Τριφυλίας από αστυνομικούς της Β’ ΟΠΔΙ Μεσσηνίας γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε από τις 9 Οκτωβρίου απόφαση του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κυπαρισσίας για κλοπή, απείθεια και φθορά ξένης περιουσίας με ποινή φυλάκισης 3 έτη και 6 μήνες και χρηματική ποινή 849 ευρώ.

Παράλληλα συνελήφθη ένας 36χρονος Αλβανός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του, ένας 37χρονος για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μιας και εντοπίστηκε να οδηγεί στην Καλαμάτα ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και δύο συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.