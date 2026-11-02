Εκλεψαν το κινητό από 63χρονο Αλβανό στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Το περιστατικό έγινε στο πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, όταν ένας 37χρονος, ένας 34χρονος και ένας 32χρονος προσέγγισαν τον 63χρονο που ήταν καθισμένος σε ένα παγκάκι και με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατόρθωσαν να του κλέψουν το κινητό.

Αστυνομικοί της ΟΠΔΙ Μεσσηνίας εντόπισαν λίγο αργότερα τους τρεις δράστες κοντά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και τους συνέλαβαν για κλοπή.

Το κινητό πάντως δεν βρέθηκε στην κατοχή τους, ενώ προανάκριση διενεργεί για την υπόθεση η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.