5 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά στη Μεσσηνία

Αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς Ρομά πραγματοποιήθηκαν από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 25 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση έγινε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και σε αυτή ελέγχθησαν 27 άτομα, προσήχθησαν 7 από αυτά, ενώ έγιναν 5 συλλήψεις.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο στη Σπερχογεία που σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε 0,5 γραμμάρια χασίς, ενώ κατηγορείται και για ρευματοκλοπή.

Επίσης στη Σπερχογεία συνελήφθησαν ένας 39χρονος και ο 17χρονος γιος του γιατί βρέθηκαν σε έρευνα στο σπίτι τους 15,5 γραμμάρια χασίς και κατηγορούνται και για ρευματοκλοπή.

Ακόμη συνελήφθη ένας 23χρονος στο Ασπρόχωμα με 1,1 γραμμάρια χασίς και ένα ακόμη άτομο για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.: “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.