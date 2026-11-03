Μεσσηνία: 10 κλήσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών σε μία εβδομάδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους ελέγχους για μη χρήση κράνους σε ηλεκτρικά πατίνια στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό πως βεβαιώθηκαν δέκα κλήσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος, ενώ τις περασμένες εβδομάδες ο αριθμός των κλήσεων ήταν μηδενικός.

Ακόμη δόθηκαν άλλες πέντε κλήσεις σε οδηγούς μηχανών στους δρόμους της Μεσσηνίας για μη χρήση κράνους, σε συνολικά 466 ελέγχους που έγιναν στο νομό από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου.

Συνολικά την περασμένη εβδομάδα και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου βεβαιώθηκαν 31 παραβάσεις για κράνος, ενώ έγιναν 1.116 έλεγχοι.

Είκοσι ήταν οι παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 10 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών (όλες στη Μεσσηνία) και μία σε συνεπιβάτη.

Στους άλλους νομούς οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν οι εξής: Αργολίδα 2, Αρκαδία 4, Κορινθία 9 και Λακωνία 2.

Κ.Ηλ.