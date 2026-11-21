Ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Καλαμάτας σημειώθηκε χθες αργά το βράδυ.

Ηταν δέκα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής όταν τρεις δράστες που φορούσαν κουκούλες και μάσκες μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στην οδό Παν. Καίσαρη στο κέντρο της πόλης και απείλησαν τον 38χρονο υπάλληλο να τους δώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Οι δύο εξ’ αυτών κρατούσαν σιδερένιες βέργες και ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, δίχως να τον χτυπήσουν.

Μέσα σε λίγα λεπτά πήραν το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ που υπήρχε στην ταμειακή μηχανή και τράπηκαν σε φυγή με τα πόδια.

Ο 38χρονος υπάλληλος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας να σπεύδουν στο σημείο.

Οι Αρχές έκτοτε αναζητούν τους τρεις δράστες και προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη τους αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις.



Κ.Ηλ.