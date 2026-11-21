Κριός

Με τη Σελήνη κενής πορείας στο ζώδιό σου σήμερα δεν χρειάζεται να κάνεις αγώνα δρόμου. Το γνωστό σου «πάμε τώρα και βλέπουμε» μπορεί να καταλήξει σε άσκοπο τρέξιμο. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσεις να αγοράσεις κάτι και να μην το βρεις, να κανονίσεις μία συνάντηση και να αλλάξει τελευταία στιγμή ή να αρχίσεις μία δουλειά και να σου λείπει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι για να την τελειώσεις. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις καινούργια επαγγελματική υπόθεση. Αν θέλεις να δουλέψεις, κλείσε αρχεία ή μικρές εκκρεμότητες. Αν πραγματικά χρειάζεσαι κάτι, θα το ξέρεις και αύριο.

Ταύρος

Η ανάγκη να αποτραβηχτείς από την πολυκοσμία και να μείνεις για λίγο με τον εαυτό σου θα είναι αυξημένη, με τη Σελήνη να εξακολουθεί να κινείται στον Κριό στον 12ο σου, χωρίς κύριες όψεις. Θα προτιμήσεις να ασχοληθείς με πράγματα που δεν απαιτούν πολλές επαφές, ενώ μπορεί να επανέλθουν σκέψεις και συναισθήματα που δεν έχεις ξεκαθαρίσει. Αν κάτι σε ενοχλεί, προσπάθησε να καταλάβεις την αιτία του, αντί να κλείνεσαι και να περιμένεις από τους άλλους να μαντέψουν τι σου συμβαίνει. Αν εργάζεσαι σήμερα, θα μπορέσεις να προετοιμάσεις μια εργασία ή να τακτοποιήσεις κάποιες εκκρεμότητες.

Δίδυμοι

Η Σελήνη παραμένει στον Κριό στον 11ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις, με αποτέλεσμα τα ενδιαφέροντα σου να περιστρέφονται γύρω από τα φιλικά σου πρόσωπα. Θα έχεις την ανάγκη να βρεθείς με ανθρώπους που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά σου και να συζητήσεις όσα θέλεις να πραγματοποιήσεις. Η βιασύνη σου να προχωρήσει μια ιδέα μπορεί να σε κάνει ανυπόμονο/η απέναντι σε όσους δεν ανταποκρίνονται αμέσως. Απόφυγε να θεωρήσεις μια πρόταση ως αμφισβήτηση των ικανοτήτων σου. Μπορείς να επανεξετάσεις έναν στόχο και να δεις ποια βήματα χρειάζονται οργάνωση.

Καρκίνος

Με τη Σελήνη να παραμένει στον Κριό στον 10ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις, θα σε απασχολήσουν περισσότερο η επαγγελματική σου εικόνα και οι ευθύνες σου. Θα θέλεις να αναγνωριστούν οι προσπάθειές σου και μπορεί να γίνεις ευαίσθητος/η στην κριτική. Αν εργάζεσαι σήμερα απόφυγε να εκλάβεις μια παρατήρηση ως προσωπική επίθεση. Προτίμησε να ολοκληρώσεις εργασίες που γνωρίζεις καλά και μην πιέσεις μια συζήτηση για την εξέλιξή σου να δώσει άμεσα αποτελέσματα. Παράλληλα, η ενασχόληση με τις υποχρεώσεις μπορεί να περιορίσει τον χρόνο που διαθέτεις στους δικούς σου ανθρώπους.

Λέων

Η επιθυμία σου να ξεφύγεις από τη ρουτίνα θα είναι έντονη, καθώς η Σελήνη εξακολουθεί να βρίσκεται στον Κριό στον 9ο σου, χωρίς κύριες όψεις. Θα αναζητήσεις διαφορετικές παραστάσεις, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και δραστηριότητες που διευρύνουν τις γνώσεις σου. Μπορεί να δυσκολευτείς να συγκεντρωθείς σε πρακτικές υποχρεώσεις, ιδιαίτερα αν το μυαλό σου ταξιδεύει σε όσα θα προτιμούσες να κάνεις. Σε συζητήσεις, απόφυγε να επιμένεις πως η δική σου άποψη είναι η σωστή και δείξε ενδιαφέρον για τις εμπειρίες των άλλων. Στον αισθηματικό τομέα, θα θελήσεις περισσότερη ελευθερία.

Παρθένος

Οικονομικές εκκρεμότητες και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες θα σε απασχολήσουν με τη Σελήνη στον Κριό στον 8ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις. Μπορεί να θελήσεις να ελέγξεις λογαριασμούς ή υποχρεώσεις που έχεις αφήσει πίσω. Ασχολήσου με όσα μπορείς να τακτοποιήσεις, χωρίς να απαιτείς άμεσες απαντήσεις εδώ και τώρα. Η ανάγκη για επιβεβαίωση μπορεί να εκφραστεί μέσα από καχυποψία ή ερωτήσεις. Μην θεωρήσεις ότι μια αλλαγή στη διάθεση του συντρόφου σου κρύβει απαραίτητα κάτι που σε αφορά. Στον αισθηματικό τομέα, θα επιδιώξεις περισσότερη οικειότητα.

Ζυγός

Οι διαθέσεις του συντρόφου και των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεσαι θα επηρεάζουν περισσότερο τη δική σου ψυχολογία, με τη Σελήνη να παραμένει στον Κριό στον 7ο σου, χωρίς κύριες όψεις. Θα αναζητήσεις συντροφιά και ανταπόκριση, αλλά μπορεί να εκνευριστείς αν οι άλλοι δεν είναι διαθέσιμοι τη στιγμή που τους χρειάζεσαι. Στις συνεργασίες σου, άκουσε την άλλη πλευρά πριν προχωρήσεις σε συμπεράσματα και μην πιέσεις για μια οριστική απάντηση. Στα αισθηματικά σου, η ανάγκη για περισσότερη προσοχή είναι κατανοητή, αρκεί να μην εκφραστεί με παράπονα για καθετί.

Σκορπιός

Με τη Σελήνη να εξακολουθεί να κινείται στον Κριό στον 6ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις, θα έχεις την ανάγκη να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου αλλά η βιασύνη να τελειώσεις μπορεί να σε κάνει ανυπόμονο/η με όσους κινούνται σε διαφορετικούς ρυθμούς. Απόφυγε τις συνεχείς υποδείξεις και ξεκαθάρισε ποιες υποχρεώσεις αναλογούν στον καθένα. Είναι προτιμότερο να ολοκληρώσεις εκκρεμότητες παρά να φορτωθείς επιπλέον εργασίες επειδή θεωρείς πως μόνο εσύ μπορείς να τις κάνεις σωστά. Φρόντισε να μην παραμελήσεις την ξεκούραση και τις προσωπικές σου ανάγκες.

Τοξότης

Περισσότερο χρόνο για διασκέδαση θα θελήσεις με τη Σελήνη στον Κριό στον 5ο σου, χωρίς κύριες όψεις. Θα αναζητήσεις δραστηριότητες που σε ενθουσιάζουν και μπορεί να δυσκολευτείς να ασχοληθείς με οτιδήποτε σου φαίνεται βαρετό. Μην αντιμετωπίσεις μια πιο συγκρατημένη ανταπόκριση ως απόρριψη και απόφυγε να διεκδικείς διαρκώς το επίκεντρο της προσοχής. Αν έχεις παιδιά, εξέτασε τις δικές τους επιθυμίες αντί να οργανώσεις τα πάντα σύμφωνα με το δικό σου κέφι. Μια δημιουργική ασχολία μπορεί να σου προσφέρει ικανοποίηση, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις κάτι.

Αιγόκερως

Με τη Σελήνη να βρίσκεται ακόμη στον Κριό στον 4ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στο σπίτι και στην οικογένεια. Θα θελήσεις να ασχοληθείς με τον χώρο σου, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να περάσεις χρόνο με τους δικούς σου ανθρώπους. Ωστόσο, μπορεί να εκνευριστείς αν δεν συμμερίζονται την ανάγκη σου να γίνουν όλα αμέσως ή με τον τρόπο που έχεις σκεφτεί. Προσπάθησε να μοιράσεις τις ευθύνες χωρίς να δίνεις συνεχώς εντολές. Παράλληλα, μια ανάμνηση ή ένα παλιό οικογενειακό παράπονο μπορεί να επηρεάσει την διάθεσή σου.

Υδροχόος

Συζητήσεις και μετακινήσεις θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σου σήμερα με τη Σελήνη στον Κριό στον 3ο σου, χωρίς όψεις. Θα έχεις την ανάγκη να εκφράσεις τις σκέψεις σου, θα διακόπτεις τους άλλους ή θα βγάζεις γρήγορα συμπεράσματα. Δώσε περισσότερο χρόνο στην ακρόαση και μην αισθάνεσαι ότι κάθε διαφορετική γνώμη χρειάζεται απάντηση. Στις καθημερινές σου υποχρεώσεις, κράτησε μια σειρά για να μην ξεκινήσεις πολλά πράγματα και αφήσεις τα περισσότερα στη μέση. Αν έχεις συνάντηση, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες χωρίς να θεωρείς αυτονόητο ότι όλοι έχουν καταλάβει το ίδιο.

Ιχθύες

Η ανάγκη να αισθανθείς ασφάλεια θα είναι αυξημένη με τη Σελήνη να παραμένει στον Κριό στον 2ο σου, χωρίς να σχηματίζει κύριες όψεις. Θα ασχοληθείς με οικονομικά θέματα, αγορές και όσα θεωρείς απαραίτητα για την προσωπική σου άνεση. Μια παρορμητική επιθυμία μπορεί να σε οδηγήσει σε έξοδα που δεν είχες υπολογίσει. Πριν αγοράσεις κάτι, σκέψου αν το χρειάζεσαι ή αν προσπαθείς απλώς να αλλάξεις τη διάθεσή σου. Μπορεί να γίνεις απόλυτος/η σε ζητήματα που αγγίζουν τις αξίες σου. Το ταίρι σου μπορεί να δείχνει το ενδιαφέρον του με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιμένεις.