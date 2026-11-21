Αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των κυρώσεων χωρίς να αλλοιώνουν τον αυστηρό πυρήνα της οδικής ασφάλειας φέρνει σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο και αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το επόμενο διάστημα.

Μεταξύ των αλλαγών που περιλαμβάνονται στο επερχόμενο νομοσχέδιο προβλέπεται αλλαγή σε περιπτώσεις αφαίρεσης του διπλώματος, όπως στην περίπτωση που οδηγός «πιαστεί» να οδηγεί όχημα κατηγορίας το οποίο δεν καλύπτεται από την άδεια οδήγησής του και επανεξέταση των κυρώσεων για ορισμένες παραβάσεις στάθμευσης.

Όπως δήλωσε, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, «Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές».

Όπως έχει αναφέρει, ενδεικτικά, ο κ. Κώτσηρας στις αλλαγές περιλαμβάνεται η παροχή κινήτρου για απόκτηση της κατάλληλης άδειας οδήγησης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγεί όχημα κατηγορίας το οποίο δεν καλύπτεται από την άδειά του. Για παράδειγμα εάν οδηγός μοτοσυκλέτας πιαστεί με άδεια οδήγησης χαμηλότερης κατηγορίας, αντί για ένα χρόνο αφαίρεση του διπλώματος θα μπορεί μετά από ένα μήνα και εφόσον έχει καταβάλλει το πρόστιμο να δώσει εξετάσεις για να λάβει την άδεια οδήγησης της μεγαλύτερης κατηγορίας και να του επιστραφεί στη συνέχεια το δίπλωμα του στην περίπτωση επιτυχίας του στις εξετάσεις χωρίς να χρειαστεί να παρέλθει ένα έτος, όπως ισχύει σήμερα.

Αλλαγές αναμένονται και στην παράβαση για παράνομο παρκάρισμα όπου το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσανατολίζεται στην αύξηση του χρηματικού προστίμου και στη μείωση του χρόνου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης. Να σημειωθεί πως διατηρούνται οι αυστηρές ποινές για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης (όπως η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών ή λεωφορειολωρίδες).

Πάντως, όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στόχος της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θανατηφόρα δυστυχήματα, επισημαίνοντας, ενδεικτικά, ότι το δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 56 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με πέρυσι και πολύ λιγότεροι τραυματισμοί. Γίνεται, μια πολυδιάστατη προσπάθεια που περιλαμβάνει τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, περισσότερους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας, ιδιαίτερα για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και την αξιοποίηση των καμερών, οι οποίες λειτουργούν τόσο κατασταλτικά όσο και προληπτικά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ