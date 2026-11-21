Νέες δυνατότητες ρύθμισης για οφειλέτες με χρέη προς την Εφορία, δήμους και περιφέρειες περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Μεταξύ άλλων, μειώνεται στις 5.000 ευρώ το ελάχιστο όριο οφειλών για την υπαγωγή, προβλέπεται δυνατότητα νέας αίτησης για ορισμένους που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση και εντάσσονται οφειλές προς δήμους και περιφέρειες που έχουν βεβαιωθεί στην ΑΑΔΕ.

Τις αλλαγές και τον τρόπο εφαρμογής τους στις υπηρεσίες είσπραξης περιγράφει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ, με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2026. Η ρύθμιση δεν είναι αυτόματη: ο αριθμός των δόσεων και το ύψος τους καθορίζονται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη και τον αλγόριθμο του μηχανισμού. Για οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης προβλέπονται έως 240 δόσεις.

Το όριο των 5.000 ευρώ



Το ελάχιστο όριο οφειλών για την ένταξη στον εξωδικαστικό μειώθηκε από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Το όριο αφορά το σύνολο των οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Για τη διμερή ρύθμιση απαιτείται, μεταξύ άλλων, η οφειλή προς τον αντίστοιχο πιστωτή να υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Έτσι, μπορούν πλέον να εξεταστούν αιτήσεις που δεν προχωρούσαν λόγω του προηγούμενου ορίου.

Νέα αίτηση για όσους έχασαν προηγούμενη ρύθμιση



Δίνεται μεταβατικά η δυνατότητα νέας αίτησης σε οφειλέτες που αθέτησαν προηγούμενη σύμβαση εξωδικαστικού. Η δυνατότητα αυτή συνδέεται με τη νέα πρόβλεψη για την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη, με εξαίρεση την κύρια κατοικία, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και να υπολογιστούν οι δόσεις με βάση την αξία της κύριας κατοικίας.

Η εγκύκλιος ορίζει ότι η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί εντός έξι μηνών από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η δυνατότητα αφορά οφειλέτες που έχασαν προηγούμενη ρύθμιση λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων ποσών.

Ρύθμιση οφειλών προς δήμους και περιφέρειες



Στον μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπά τους, εφόσον έχουν καταχωριστεί στα εισπρακτέα βιβλία της ΑΑΔΕ. Το ελάχιστο όριο είναι 5.000 ευρώ ανά φορέα. Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού εντάσσονται επίσης οφειλές υπέρ τρίτων που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση.

Χρέη εταιρειών που έχουν κλείσει



Εταιρεία που έχει λυθεί, βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει παύσει να υφίσταται δεν μπορεί να υποβάλει η ίδια αίτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών της μπορεί να υποβάλει τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται γι’ αυτές από κοινού και εις ολόκληρον με την εταιρεία, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. Η δυνατότητα αυτή καλύπτει και περιπτώσεις απώλειας προηγούμενης εξωδικαστικής ρύθμισης.

Απλοποιημένη διαδικασία για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες



Για τους οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια ευάλωτου νοικοκυριού και έχουν εκδώσει τη σχετική βεβαίωση, τεκμαίρεται η συναίνεση των πιστωτών στην προβλεπόμενη αντιπρόταση ρύθμισης. Η απλοποιημένη διαδικασία επεκτείνεται και σε επιλέξιμους οφειλέτες, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια έως το διπλάσιο των ορίων για τους ευάλωτους και με πρόσθετες προϋποθέσεις για τις οφειλές τους.

Πρόωρη εξόφληση και οφειλές από φόρους



Όσοι εξοφλήσουν πρόωρα το υπόλοιπο της ρύθμισης δικαιούνται έκπτωση στους τόκους που αντιστοιχούν στις δόσεις που απομένουν. Η εξόφληση μπορεί να γίνει με καταβολή χρημάτων, συμψηφισμό, απόδοση κατάσχεσης ή παρακράτηση.

Παράλληλα, μπορεί να διαγραφεί στο τέλος της ρύθμισης ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλών από παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, όπως ο ΦΠΑ και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Το ποσό που θα έχει καταβληθεί για τους φόρους αυτούς, χωρίς τους τόκους της ρύθμισης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την αρχική βασική οφειλή.

Αθλητικοί φορείς και οφειλές σε έναν πιστωτή



Αθλητικές εταιρείες και σωματεία μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν νέα αίτηση όταν αλλάξει η αγωνιστική κατηγορία και η οικονομική τους κατάσταση. Για την αποτίμηση γηπέδων που ανήκουν σε αθλητικούς συλλόγους ή μη κερδοσκοπικά σωματεία λαμβάνεται υπόψη η υψηλότερη από δύο εκθέσεις εκτιμητών.

Επιπλέον, δεν αποκλείονται πλέον από την πολυμερή ρύθμιση οφειλέτες των οποίων τουλάχιστον το 90% των χρεών αφορά έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα.

Παραδείγματα δόσεων



Με βάση τα παραδείγματα του κειμένου, οφειλή 7.000 ευρώ προς την Εφορία θα μπορούσε να ρυθμιστεί σε 120 δόσεις, με μηνιαία καταβολή περίπου 70 ευρώ, με επιτόκιο 3%. Οφειλή 12.000 ευρώ στην ΑΑΔΕ θα μπορούσε, υπό τις προϋποθέσεις που εξετάζει ο αλγόριθμος, να ρυθμιστεί σε 240 δόσεις, με δόση περίπου 69 ευρώ τον μήνα. Για χρέος 5.200 ευρώ προς δήμο, το παράδειγμα προβλέπει 120 δόσεις των 50 ευρώ για ευάλωτο οφειλέτη.

Οι υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί· η τελική πρόταση εξαρτάται από τα εισοδήματα, την περιουσία και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε αίτησης.

Τι ισχύει για τις κατασχέσεις και τη φορολογική ενημερότητα



Με την ενεργοποίηση της ρύθμισης και την καταβολή της πρώτης δόσης προβλέπεται αναστολή μέτρων είσπραξης και δυνατότητα χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Η αναστολή δεν καλύπτει αυτομάτως κάθε κατάσχεση: προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί νόμιμα και οι οφειλές που δεν εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό. Η προστασία δεν ισχύει αν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή αν δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας.

Πηγή: ertnews