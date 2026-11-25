Δεκαεπτά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και δύο εξιχνιάσεις μιας κλοπής και μιας απάτης περιελάμβανε η αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου.

Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου από 18 έως 23 Νοεμβρίου με 30 συνολικά συλλήψεις.

Ειδικότερα έγιναν έλεγχοι σε 563 άτομα, εκ των οποίων 495 ήταν Ελληνες και 68 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 44 άτομα, από τα οποία 27 ήταν Ελληνες και 17 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 30 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 402 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 133 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

12 συλλήψεις για μικροποσότητες χασίς

Στη Μεσσηνία οι 12 από τις 17 συλλήψεις ήταν για κατοχή μικροποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 18χρονος και ένας 17χρονος στην Καλαμάτα με 6,6 γραμμάρια χασίς, ένας 34χρονος στην Καλαμάτα με 0,4 γραμμάρια χασίς, ένας 40χρονος επίσης στην Καλαμάτα που κατείχε 3,4 γραμμάρια χασίς,

τέσσερα άτομα στο Μελιγαλά ηλικίας 51, 40, 36 και 18 ετών που κατείχαν από κοινού 0,4 γραμμάρια χασίς, ένας 25χρονος με ένα τσιγαριλίκι στο Ασπρόχωμα. Τέλος, συνελήφθησαν στην Καλαμάτα τρεις νεαροί ηλικίας

17, 18 και 20 ετών μιας και είχαν από κοινού 8,3 γραμμάρια χασίς, ενώ συνελήφθη και ο 69χρονος πατέρας του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ακόμη ένα άτομο συνελήφθη για στέρηση δελτίου ταυτότητας, μια σύλληψη έγινε για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας εξιχνίασε μία απάτη και μία κλοπή.

Εδωσε 107 ευρώ για Playstation και δεν το παρέλαβε ποτέ

Η απάτη έγινε στις 6 του περασμένου Μάρτη όταν ένας 40χρονος Καλαματιανός είδε μια αγγελία στο Facebook για αγορά Playstation το οποίο κόστιζε 300 ευρώ.

Συμφώνησε για την αγορά του και κατέβαλε ως προκαταβολή το ποσό των 107 ευρώ, αλλά ο 37χρονος δράστης τον ξεγέλασε, δεν του απέστειλε το προϊόν και διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του. Υστερα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας διαπιστώθηκε πως την κομπίνα την έστησε ένας 37χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Εκλεψε σιδερένια πόρτα στην Ασπροπουλιά

Η δεύτερη εξιχνίαση αφορά μια κλοπή που έγινε πριν από ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 19 Οκτωβρίου στην Ασπροπουλιά.

Δράστης είναι ένας 27χρονος Ρομά που έκλεψε από περιφραγμένο ελαιοπερίβολο ενός 39χρονου μια σιδερένια πόρτα περίφραξης.

Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.

Κ.Ηλ.