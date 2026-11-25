Εθιμοτυπική συνάντηση με την επικεφαλής του Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, είχε σήμερα ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Η κ. Καρυστιανού, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη λακωνική πρωτεύουσα, επισκέφτηκε τον κ. Βακαλόπουλο στο γραφείο του στο δημαρχείο, συνοδευόμενη από στελέχη και συνεργάτες της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σε θετικό κλίμα, με επίκεντρο ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, καθώς και θέματα που αφορούν τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Απευθυνόμενος προς την κ. Καρυστιανού ο δήμαρχος Σπάρτης υπογράμμισε τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου, της επικοινωνίας και της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ θεσμικών εκπροσώπων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.