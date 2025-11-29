eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2025 15:47

Εως 15 Δεκεμβρίου η αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από την

Εως 15 Δεκεμβρίου η αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας

Premium Strom

 

Τη συνέχιση της αποχής από την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων των δικηγόρων μελών του αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας μετά τη προχθεσινή συνεδρίαση του.

Η αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας από τα ακροατήρια των ποινικών και των αστικών δικαστηρίων όλης της χώρας, θα συνεχιστεί μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Ο λόγος της αποχής είναι η σοβαρή υποστελέχωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου, καθώς και η συνεχιζόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), όπως και η δραματική μείωση δικασίμων, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.

Κατηγορία Δικαστικό
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις