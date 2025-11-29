Εως 15 Δεκεμβρίου η αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας

Τη συνέχιση της αποχής από την εκδίκαση ποινικών υποθέσεων των δικηγόρων μελών του αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας μετά τη προχθεσινή συνεδρίαση του.

Η αποχή των δικηγόρων της Κυπαρισσίας από τα ακροατήρια των ποινικών και των αστικών δικαστηρίων όλης της χώρας, θα συνεχιστεί μέχρι και την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

Ο λόγος της αποχής είναι η σοβαρή υποστελέχωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λακωνίας, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις και αναφορές των Δικηγορικών Συλλόγων Σπάρτης και Γυθείου, καθώς και η συνεχιζόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισσίας (Πρωτοδικείου Μεσσηνίας), όπως και η δραματική μείωση δικασίμων, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις και αναφορές του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας.