Στις κάλπες σήμερα οι δικηγόροι σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Κυριακή τα μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων Καλαμάτας και Κυπαρισσίας για την ανάδειξη των νέων διοικήσεων με θητεία από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2029.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας υποψήφιοι πρόεδροι είναι ο σημερινός πρόεδρος Κωνσταντίνος Μαργέλης και ο Κωνσταντίνος Μπελογιάννης.

Τις 10 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου θα διεκδικήσουν οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος, Γεώργιος Αλεξόπουλος, Χρυσόθεμις Αμανατίδη, Ολγα Θεοδώρου, Δημήτριος Καούνης, Χρυσάνθη Καούνη, Χρήστος Κουτσουρούπας, Αντώνιος Μανιάτης, Λάμπρος Μαρίνης, Μιχάηλ Μιχαλάκης, Κωνσταντίνος Μουζάκης, Παναγιώτης Μουργής, Γεώργιος Σκούλικας, Γεώργιος Φερετζάκης και Αναστασία - Γεωργία Τσίλη.

Παράλληλα στον Δικηγορικό Σύλλογο Κυπαρισσίας μοναδικός υποψήφιος πρόεδρος είναι ο σημερινός πρόεδρος Αθανάσιος Πετρόπουλος, ενώ υποψήφιοι για το διοικητικό συμβούλιο είναι οι Νίκος Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Καλκαβούρας, Χάιδω Παναγιωτοπούλου και Σοφία Σταθοπούλου.