Προχωρούν οι διαδικασίες για αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας

Στο ενημερωτικό του σημείωμα ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει ότι για την πορεία του έργου επικοινώνησε με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Πέλοπα Λάσκο, από τον οποίο και έλαβε το σχετικό Δελτίο Τύπου.

Όπως αναφέρεται στο ΔΤ, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2022 το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε ζητήσει από την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» την ένταξη στον προγραμματισμό της μελέτης για την προσβασιμότητα ΑμεΑ, την ενεργειακή αναβάθμιση, την ανακαίνιση – επισκευή του κτιρίου, καθώς και για την αποκατάσταση προβλημάτων εισροής ομβρίων υδάτων.

Τον Απρίλιο του 2025 κατατέθηκε η μελέτη και ο προϋπολογισμός του έργου, συνολικού ύψους 4.792.000 ευρώ, που περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, καθαιρέσεων, στεγανώσεων και μονώσεων, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, παρεμβάσεις στον κλιματισμό και στην ηλεκτρική εγκατάσταση.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΧΔΙΚ στις 10 Ιουνίου 2025 και το ποσό διατέθηκε στις 23 Ιουνίου 2025 στις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.». Στη συνέχεια προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, κατατέθηκαν προσφυγές στην ΕΑΔΗΣΥ, οι οποίες απορρίφθηκαν, ενώ ακολούθησε προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, με δικάσιμο ορισμένη για τις 12 Ιανουαρίου 2026.