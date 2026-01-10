Καλαμάτα: Αναβλήθηκε για τον Ιούνιο η δίκη των 12 αγροτών – Επεισοδιακή συγκέντρωση στα Δικαστήρια

Συγκέντρωση συμπαράστασης και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, σε 12 αγρότες που δικάζονταν για παρακώλυση συγκοινωνιών σε συμβολικό αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα” τον Φεβρουάριο του 2022, στο πλαίσιο και τότε πανελλαδικών κινητοποιήσεων.

Συμμετείχαν δεκάδες άτομα, αγρότες με 20 τρακτέρ από το μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα” στη Θουρία και και μέλη εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων της Μεσσηνίας.

Κάποια στιγμή μάλιστα υπήρξε ένταση όταν αγρότες – μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Μεσσήνης κινήθηκαν απειλητικά κατά της ομάδας συμπαράστασης της Αντιφασιστικής Κίνησης, που είχε απλώσει και πανό συμπαράστασης. Οι αγρότες αυτοί ζήτησαν να αποσυρθεί το πανό και υποστήριζαν πως δεν θέλουν υποστήριξη και ανάμειξη κομμάτων και ότι είναι μόνο αγρότες. Με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων τα πράγματα ηρέμησαν και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Τελικά το Μονομελές Πλημμελειοδικείο ανέβαλε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, προκειμένου να παραστεί ως μάρτυρας ο τότε διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, για να αναγνωρίσει αν στην κινητοποίηση του 2022 συμμετείχαν οι κατηγορούμενοι αγρότες, όπως ζήτησε η εισαγγελέας.

Κατά της αναβολής τάχθηκε ο δικηγόρος των αγροτών Αντώνης Κατσάς, ο οποίος αρχικά υπέβαλε ένσταση αβασίμου της κατηγορίας, επισημαίνοντας ότι με τον νέο ποινικό νόμο δεν υπάρχει αδίκημα, για να είναι κατηγορούμενοι οι αγρότες θα έπρεπε να κατηγορούνται για παρακώλυση του μέσου της συγκοινωνίας, κάτι που δεν έχει γίνει.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι προηγούμενο δικαστήριο (αγροτοδικείο) στην Καλαμάτα υιοθέτησε την άποψη αυτή και δεν δίκασε τους διωκόμενους αγρότες.

Το δικαστήριο ουσιαστικά επιφυλάχθηκε να απαντήσει στην ένσταση και απέρριψε και το αίτημα του κ. Κατσά να μη δοθεί αναβολή, αλλά να διακοπεί η δίκη και να συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο κ. Κατσάς δήλωσε ξεκάθαρα στο δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τη συμμετοχή τους στον αποκλεισμό του δρόμου και κάλεσε την πρόεδρο και την εισαγγελέα να αποδείξουν στην πράξη τη διάκριση των εξουσιών και πως η Δικαιοσύνη δεν παίζει κανένα παιχνίδι στο να υπηρετήσει την εκτελεστική εξουσία.

Αργότερα, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι η απόφαση για αναβολή είναι απόρροια της περιρρέουσας κατάστασης με τα μπλόκα των αγροτών και της διστακτικότητας να αθωωθούν αγρότες αυτή την περίοδο.

Να επισημάνουμε ότι μεταξύ των 12 κατηγορούμενων είναι και ένα ζευγάρι ενηλίκων που μένει στο Λεβίδι της Αρκαδίας και που την ημέρα του αποκλεισμού βρίσκονταν στον τόπο κατοικίας τους και δεν κινήθηκαν καθόλου στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” προς και από την Καλαμάτα.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης οι αγρότες με τα τρακτέρ επέστρεψαν στο μπλόκο της Θουρίας.

ΤΙ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 11/2/2022

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της “Ε” στις 12 – 13 Φεβρουαρίου 2022, με τίτλο “Αγρότες έκλεισαν για μια ώρα τον αυτοκινητόδρομο στη Θουρία”:

“Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Μεσσήνης και της Πυλίας, στα πλαίσια του πανελλαδικού αγώνα για μείωση στο κόστος παραγωγής, για αφορολόγητο πετρέλαιο, μείωση της

τιμής του αγροτικού ρεύματος και τιμές στα προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος αυτό και να διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης. Χθες το πρωί, αγρότες-μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Μεσσήνης πήγαν με τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα”, στον κόμβο του “Πράκτικερ”, και απέκλεισαν για μία ώρα την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας έστελνε την κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου στον παλιό εθνικό δρόμο, από τον κόμβο Καρέλια έως τον κόμβο Αρφαρών”.