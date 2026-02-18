Καλαμάτα: Εκδήλωση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη Δικαιοσύνη

Αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα στο Grand Hotel Kalamata θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας για τον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του υπουργείου.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελληνικής Δικαιοσύνης, μέσω της υλοποίησης δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών ΤΠΕ τομέα Δικαιοσύνης» αφορά στην υλοποίηση αναβαθμίσεων και επεκτάσεων των υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε διαφορετικούς τομείς της Ελληνικής Δικαιοσύνης και περιλαμβάνει τρεις λειτουργικές ενότητες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

18:00 Έναρξη

Χαιρετισμός πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείων ∆ικαιοσύνης

Χαιρετισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Πελοποννήσου

Χαιρετισμός προέδρου ∆ικηγορικού Συλλόγου

Χαιρετισμός εκπροσώπου ∆ικαστικών Υπαλλήλων

18:30 Παρουσίαση του έργου: «Ενίσχυση και Επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου»

Αγγελική Τσακίρη, Principal Business Consultant, Software Department

Technical Division, Uni Systems

19:00 Παρουσίαση του έργου: «Αναβάθμιση και Επέκταση του Ολοκληρωμένου

Συστήματος ∆ιαχείρισης ∆ικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής & Ποινικής ∆ικαιοσύνης (ΟΣ∆∆ΥΠΠ) - ΟΣ∆∆ΥΠΠ Β’ Φάση»

∆ρ. Πέτρος Πετρίδης, Senior Project Manager, Netcompany SEE & EUI

19:30 Λήξη εκδήλωσης.