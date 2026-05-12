Καλαμάτα: Στον ανακριτή ο 57χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται σήμεραα ο 57χρονος Καλαματιανός που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ο συλληφθείς, που μέχρι σήμερα κρατείτο στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση σήμερα το πρωί στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί.

Σήμερα πέρασε το κατώφλι των δικαστηρίων γύρω στις 11 το πρωί με τη διαδικασία να αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ώρες.

Ο 57χρονος, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας και ζει στην Καλαμάτα, αντιμετωπίζει κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ανηλίκων κάτω των 15 ετών μέσω διαδικτύου.

Κατά την αστυνομική έρευνα στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών, οι οποίοι έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.

Από τις Αρχές εξετάζεται μάλιστα αν ο 57χρονος εκτός από το πορνογραφικό υλικό που είχε στους υπολογιστές του και πιθανόν διαμοίραζε σε άλλα άτομα, εμπλέκεται και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίαστων πολιτών.

Η σύλληψη του έγινε στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Broken chain» από την Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ενώ για τα ίδια αδικήματα διώκεται και ένας 56χρονος από την Κέρκυρα.

