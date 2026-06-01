Πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας: Πανδαισία συναυλιών και θεατρικών παραγωγών

Πλούσιο αναμένεται να είναι και τη φετινή θερινή σεζόν το πρόγραμμα στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με συναυλίες, θεατρικές παραγωγές, αρχαίο δράμα, κωμωδίες και stand up παραστάσεις που αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Σύμφωνα με τη Φάρις, έχουν ήδη προγραμματιστεί 52 εκδηλώσεις, ενώ εκκρεμούν ακόμη περίπου 10, γεγονός που δείχνει ότι το πολιτιστικό καλοκαίρι στην Καλαμάτα θα είναι ιδιαίτερα γεμάτο.

Από τις εκδηλώσεις που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, η αρχή γίνεται το Σάββατο 6 Ιουνίου, με τη φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκειο», με τον Χάρη Βαρθακούρη. Πρόκειται για μια μουσική βραδιά με κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Αλεξανδράκειου Ιδρύματος.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνουν η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς, με τη συναυλία «Μ’ Εσένα Μόνο tour». Οι δύο καλλιτέχνες έρχονται στην Καλαμάτα με ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες, λαϊκό και pop ρεπερτόριο, αλλά και τη σκηνική χημεία που χαρακτηρίζει τις κοινές τους εμφανίσεις.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου παρουσιάζεται η παράσταση «Η πόρνη από πάνω» με την Κατερίνα Διδασκάλου. Ο γνωστός μονόλογος του Αντώνη Τσιπιανίτη συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και φέρνει στη σκηνή την ιστορία της Ερατώς, μιας γυναίκας που βλέπει τη ζωή της να αλλάζει μέσα από μια απρόσμενη γειτνίαση.

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου συναντιούνται επί σκηνής σε μία από τις μεγάλες μουσικές βραδιές του καλοκαιριού. Δύο ξεχωριστές διαδρομές του ελληνικού τραγουδιού ενώνονται σε ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια, έντονη συναυλιακή ενέργεια και διαφορετικές μουσικές αναφορές.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, το πρόγραμμα αποκτά πιο νεανικό παλμό με το Saske Live. Ο γνωστός καλλιτέχνης της ελληνικής rap/trap σκηνής έρχεται με ένα δυναμικό live, απευθυνόμενο κυρίως στο νεανικό κοινό, με τραγούδια που έχουν γνωρίσει μεγάλη απήχηση τα τελευταία χρόνια.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο Γιάννης Κότσιρας παρουσιάζει στην Καλαμάτα τη συναυλία «30 χρόνια live». Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών στη δισκογραφία, ο αγαπημένος ερμηνευτής θα κάνει μια μουσική αναδρομή σε τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία του.

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας παρουσιάζει την καλοκαιρινή του παραγωγή, το έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά, σε σκηνοθεσία Φίλιππου Σοφιανού.

Η πολυβραβευμένη κωμωδία της Γαλλίδας συγγραφέως περιστρέφεται γύρω από τρεις φίλους και έναν λευκό πίνακα, που γίνεται αφορμή για να δοκιμαστούν οι σχέσεις, οι αξίες και τα όρια της φιλίας τους. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο παραστάσεις στις 11 και 12 του μηνός. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γεώργιος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου, ανεβαίνει η κωμωδία «Ο σώζων εαυτόν σωθήτω» με τον Καλαματιανό Θανάση Κουρλαμπά, βασισμένη στο έργο του Εντουάρντο ντε Φιλίππο. Η παράσταση, με έντονο κωμικό και κοινωνικό χαρακτήρα, φέρνει στο προσκήνιο ανθρώπινες αδυναμίες, οικογενειακές ισορροπίες και καταστάσεις που κινούνται ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης επιστρέφει στην Καλαμάτα. Με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και επιλογές από το ευρύτερο ελληνικό ρεπερτόριο, ο αγαπημένος τραγουδοποιός αναμένεται να χαρίσει στο κοινό μια βραδιά με ένταση, συναίσθημα και άμεση επικοινωνία.

Ο Αύγουστος ανοίγει θεατρικά τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, με τη Καρυοφύλλια Καραμπέτη.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του αρχαίου δράματος έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο, φωτίζοντας ζητήματα όπως η προδοσία, η εξορία, η εκδίκηση και τα όρια της ανθρώπινης απόγνωσης. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, θα εμφανιστεί live η Έλενα Παπαρίζου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, pop ρυθμούς και μεγάλες επιτυχίες από την πορεία της, σε μία συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο κοινό.

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, παρουσιάζεται η παράσταση «Θέλω να σου κρατάω το χέρι», των Τάσου Ιορδανίδη και Θάλειας Ματίκα.

Το έργο ασχολείται με τις ανθρώπινες σχέσεις, τη μοναξιά, την ανάγκη για επαφή και τα συναισθηματικά αδιέξοδα της καθημερινότητας, έχοντας ήδη αποκτήσει σημαντική απήχηση στο θεατρόφιλο κοινό.

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου, παρουσιάζονται οι «Εκκλησιάζουσες – Γυναίκες στην εξουσία», η γνωστή κωμωδία του Αριστοφάνη. Το έργο επιστρέφει με επίκαιρη διάθεση, σατιρίζοντας την εξουσία, την κοινωνική οργάνωση και τις πολιτικές αντιφάσεις, με κεντρικό άξονα τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια ζωή. Στον ρόλο του Βλέπυρου εμφανίζεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, στον ρόλο της Πραξαγόρας η Μαρίνα Ασλάνογλου και στον ρόλο του Κομπέρ ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.

Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, ακολουθεί η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. O Θέμης Μουμουλίδης και μια εξαιρετική ομάδα δημιουργών-ηθοποιών, με την Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στον ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα, ξαναδουλεύουν το υλικό της «Αντιγόνης», εξελίσσοντας και ανανεώνοντας την προσέγγισή τους πάνω στην κορυφαία τραγωδία.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την «Καρυάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη. Η σύγχρονη κωμωδία φέρει τον γνώριμο τρόπο γραφής του δημιουργού, συνδυάζοντας χιούμορ, κοινωνικό σχόλιο και χαρακτήρες που συνομιλούν άμεσα με τη σημερινή πραγματικότητα.

Το θεατρικό πρόγραμμα του Αυγούστου συνεχίζεται το Σάββατο 22 Αυγούστου, με την παράσταση «Εγώ θα σας τα πω». Με ζωντανή τετραμελή ορχήστρα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, οι εξαιρετικοί πρωταγωνιστές Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκέ, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης και Θανάσης Ισιδώρου ανεβαίνουν στη σκηνή σε μια εκρηκτική σύμπραξη.

Τον Σεπτέμβριο, η αρχή γίνεται την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με τη νέα παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Εξωγήινος: Η επιστροφή». Ο γνωστός κωμικός επιστρέφει με stand up ρυθμό, αυτοσχεδιασμούς, γρήγορες ατάκες και σχόλια γύρω από την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ελληνικές υπερβολές.

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη μουσική βραδιά «Τα λαϊκά της καρδιάς μας». Ο Χρήστος Νικολόπουλος, η Πίτσα Παπαδοπούλου και ο Στέλιος Διονυσίου συναντιούνται σε μια συναυλία αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι, με κομμάτια που έχουν περάσει στη συλλογική μνήμη του ελληνικού κοινού.

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστεί η Κατερίνα Λιόλιου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια έρχεται με πρόγραμμα βασισμένο στις επιτυχίες της και στον σύγχρονο λαϊκό-pop ήχο, σε μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει κυρίως νεανικό αλλά και ευρύτερο κοινό.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, ο Μάρκος Σεφερλής έρχεται στην Καλαμάτα με τον διαχρονικό «Πλούτο» του Αριστοφάνη. Ο γνωστός κωμικός, με πολυετή πορεία στο θέατρο και την επιθεώρηση, αναμένεται να παρουσιάσει μια παράσταση με σάτιρα, αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, γρήγορους ρυθμούς και άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Τ.Αν.