Καλαμάτα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 57χρονος για πορνογραφία ανηλίκων

Ο 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας βρέθηκε χθες γύρω στις 11 το πρωί στα Δικαστήρια Καλαμάτας όπου και απολογήθηκε για σχεδόν τρεις ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε να μην προφυλακιστεί, αλλά να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, θα πρέπει να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 1η και 15 του μήνα, ενώ του επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση ύψους 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος στην απολογία του φέρεται να παραδέχθηκε την κατοχή του παράνομου πορνογραφικού υλικού με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αποκλειστικά όμως για προσωπική του χρήση.

Αρνήθηκε δε κατηγορηματικά πως διακινούσε ή διέθετε το εν λόγω υλικό, υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν είχε στην κατοχή του πρωτογενές υλικό με σεξουαλική κακοποίηση.

Να θυμίσουμε πως ο 57χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο σπίτι του στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Broken Chain» της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Σε ηλεκτρονικά αρχεία του εντοπίστηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με πορνογραφικό υλικό ανηλίκων, με παιδιά κάτω των 15 ετών.

Συνολικά κατασχέθηκαν έξι σκληροί δίσκοι, καθώς και ένα δέμα που φέρεται να είχε παραλάβει από το εξωτερικό, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας για περαιτέρω ψηφιακό και εργαστηριακό έλεγχο.

Δήλωση δικηγόρου

Ο δικηγόρος του 57χρονου Παναγιώτης Νταής μετά την έκδοση της απόφασης προέβη στην εξής δήλωση:

«Σε αυτή τη χώρα δίνεται καθημερινά η μάχη για το αυτονόητο. Και το τεκμήριο της αθωότητας θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη. Δυστυχώς, πολλές φορές καταλήγει να γίνεται ζητούμενο, με αποτέλεσμα ο κάθε άνθρωπος να καλείται να αποδείξει όχι τι έκανε, αλλά τι δεν έκανε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επιχειρήθηκε να αποδοθούν στον εντολέα μου πράξεις και χαρακτηρισμοί που ουδέποτε έχει αποδειχθεί ότι διέπραξε. Το λεγόμενο “σκοτεινό διαδίκτυο”, αυτό το φαινόμενο που όλοι θέλουμε να πολεμήσουμε, δεν μπορεί να οδηγεί σε κοινωνική και ηθική καταδίκη πριν μιλήσει η Δικαιοσύνη.

Ευτυχώς, η δικαιοσύνη δεν εκδικείται, αλλά σωφρονίζει και λειτουργεί με βάση τους κανόνες του κράτους δικαίου, προστατεύοντας πρωτίστως το τεκμήριο της αθωότητας.

Τονίζω ότι δεν είναι υποχρέωση κανενός Έλληνα πολίτη να αποδείξει ότι είναι αθώος ή να απολογείται για όσα κάποιοι γράφουν με ευκολία στο διαδίκτυο.

Η απόδειξη των πραγματικών περιστατικών αποτελεί υποχρέωση της οργανωμένης Πολιτείας και των αρμόδιων αρχών.

Σήμερα εκδόθηκε μία δίκαιη και σωστή απόφαση. Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, η οποία και μόνη είναι αρμόδια να κρίνει ποια αδικήματα έχουν ή δεν έχουν τελεστεί.

Ο καθένας πρέπει να κρίνεται και να τιμωρείται μόνο για όσα πραγματικά έχει πράξει, όχι για όσα διακινούνται ή αναπαράγονται χωρίς αποδείξεις στο διαδίκτυο».

Αυτοκτόνησε 56χρονος στην Κέρκυρα!

Για την ίδια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας είχε συλληφθεί κι ένας 56χρονος από την Κέρκυρα, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τη Δευτέρα και χθες φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του!

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός χθες το πρωί στον κήπο του σπιτιού του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοκτονία!

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας έχουν αναλάβει την υπόθεση, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο 56χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Κ.Ηλ.