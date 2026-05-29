Συνεχίζεται η αποχή των δικηγόρων Καλαμάτας

Τα αιτήματα αυτά αφορούν: “α) Τη μη αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Πάγιο αίτημα και διεκδίκηση του δικηγορικού σώματος αποτελεί η μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υπηρεσίες και η αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ από 10.000 σε 25.000 ευρώ, η μόνη μνημονιακή δέσμευση που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα! β) Τη μη ικανοποίηση του παγίου αιτήματος για την υποχρεωτική παράσταση των δικηγόρων, που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη)”. Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας σημειώνει πως “πρέπει να καταστεί κατανοητό προς όλους ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε οποιαδήποτε αύξηση των ελαχίστων αμοιβών των δικηγόρων για παράσταση σε δικαστήρια, παρά μόνο υπό την προϋπόθεση της αύξησης του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ για εισοδήματα πάνω από 25.000 ευρώ ή υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παράστασης των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους αγοραστές σε συμβόλαια, σε αγορές ακινήτων και κινητών μεγάλης αξίας (πλοία και αεροσκάφη)”.