Ερώτηση Χαρίτση για αποζημιώσεις από παγετό

Την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης για τη στήριξη των παραγωγών της Πελοποννήσου που επλήγησαν από τον παγετό της 3ης και 4ης Μαΐου, ζητούν με ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης και Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, με την συνυπογραφή και άλλων 6 βουλευτών του κόμματος.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, “οι εκτεταμένες ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες σε Μεσσηνία, Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία συνιστούν μεγάλους κινδύνους για την βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συνολικά του πρωτογενούς τομέα στην Πελοπόννησο, ενώ έχουν οδηγήσει εκατοντάδες παραγωγούς σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας”. Στην ερώτηση τίθενται κρίσιμα ζητήματα ενίσχυσης των παραγωγών, όπως η άμεση καταβολή προκαταβολών αποζημιώσεων στους πληγέντες και η η ενεργοποίηση ενισχύσεων μέσω καθεστώτων de minimis ή ad hoc χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, το προσωρινό πάγωμα οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία και την άμεση εξόφληση εκκρεμών αποζημιώσεων προηγούμενων ετών από τον ΕΛΓΑ.

Τέλος, οι ερωτώντες Βουλευτές της Νέας Αριστεράς τονίζουν ότι “δεν υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο καθυστέρησης, καθώς οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις και απώλεια εισοδήματος, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν λάβει την αναγκαία στήριξη από την Πολιτεία”.