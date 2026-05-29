Απολογισμός με αιχμές στον Δήμο Μεσσήνης

Αυτά τόνισε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, ολοκληρώνοντας έναν αναλυτικότατο απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής του 2025, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το απόγευμα της Τετάρτης.

Από τη μείζονα μειοψηφία (Κώστας Γεωργακόπουλος, Σοφία Γιάνναρη, Κώστας Θεοδωρακόπουλος, Κώστας Μαλιώτης, Γιάννης Μπαρακάρης) ασκήθηκε έντονη κριτική για έλλειψη δημοκρατίας με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. που υιοθετήθηκε και για το γεγονός ότι δεν της δόθηκε Γραφείο στο Δημαρχείο, για έργα που υλοποιούνται με καθυστέρηση, καθώς και για αντιδημάρχους – “στρατιωτάκια ακούνητα και αμίλητα”. Δεν έλειψε και η έντονη αντιπαράθεση, όταν ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Γαλιάτσος αντέδρασε στη κριτική για έλλειψη δημοκρατίας και αμίλητους αντιδημάρχους. Επικριτικά στάθηκε και ο σύμβουλος της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χρήστος Θεοδωρακόπουλος που μίλησε για έργα και δράση της δημοτικής αρχής κατώτερα των προσδοκιών των δημοτών. Οσον αφορά την εκτέλεση έργων και δράσεων, ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος σημείωσε ότι “κατά το έτος 2025, συμβασιοποιήθηκαν παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 3,17 εκ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που καλύπτουν το σύνολο των βασικών υποδομών” και μεταξύ άλλων, ανέφερε: “Ασφαλτοστρώθηκαν και δόθηκαν σε χρήση οι οδοί Ναπολέοντος Ζέρβα και Νεράιδος Πηνειώς, Μπουφέα και Λιμνοχωρίου, Ύδρας και Παπασταθοπούλου και Λοχαγού Πετρουλάκη.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, συνολικού μήκους 1 χλμ. περίπου, αποτελούν εκτεταμένες διανοίξεις δημοτικών οδών μετά από πολλά χρόνια εντός του σχεδίου πόλης της Μεσσήνης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απαλλοτριώσεων για το έργο «Παράκαμψη Νεοχωρίου και βελτίωση δρόμου από Νεοχώριο έως διασταύρωση με την 8η επαρχιακή οδό». Συνεχίστηκαν με ικανοποιητικούς ρυθμούς οι εργασίες για την ανακατασκευή του πρώην Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης, με αποτέλεσμα η αποπεράτωσή του να έχει προχωρήσει αρκετά. Εκτελείται το πολύ σπουδαίο περιβαλλοντικό έργο «Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΤΚ Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης, υποέργο 1 «Κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων». Εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ το έργο της αντιδιαβρωτικής προστασίας του Πεταλιδίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.645.670 ευρώ. Προχώρησε ο χωροταξικός σχεδιασμός με την έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για την Πολεοδόμηση της ΠΟΕ1 Μαυρομματίου και Μπούκας του Δήμου Μεσσήνης. Για το έργο της λιμνοδεξαμενής Τρικόρφου, πραγματοποιήθηκε η υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατόπιν συνεργασίας της με τον Δήμο Μεσσήνης, για την κατασκευή της. Εγκρίθηκε η μόνιμη λειτουργία σταθμού ΕΚΑΒ στη Λογγά, ενώ με έξοδα του Δήμου Μεσσήνης, ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση δημοτικού κτηρίου (πρώην Κτηνιατρείο), το οποίο παραχωρείται για τη μόνιμη στέγαση του Σταθμού ΕΚΑΒ. Εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο το πλήρως ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Βαλύρας. Εγκρίθηκε η μελέτη ελεγχόμενης στάθμευσης για την πόλη της Μεσσήνης, μια παρέμβαση που ήδη εφαρμόζεται και αναμένεται να βελτιώσει ουσιαστικά την οργάνωση της κυκλοφορίας και την εξυπηρέτηση των πολιτών”.