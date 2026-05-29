Το ΚΚΕ ζητεί μέτρα για ευλογιά προβάτων

Η Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, που παλεύουν να σώσουν τα κοπάδια τους από τις ζωονόσους και απαιτεί από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα προστασίας, καθώς και πλήρη στήριξή τους για την ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώνονται.

Με αφορμή το νέο κρούσμα ευλογιάς στην Πελοπόννησο, η ΕΠ Πελοποννήσου του ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή της: “Η επιβεβαίωση κρούσματος ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Μεγαλόπολη αποτελεί το αποτέλεσμα μιας προδιαγεγραμμένης πορείας. Η διαχείριση της ζωονόσου από την κυβέρνηση έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των βιομηχάνων – μεγαλοεξαγωγέων φέτας και όχι την ουσιαστική προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική οδήγησε, μέσα σε δύο χρόνια, στο να φτάσει η νόσος από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην καρδιά της Πελοποννήσου, να θανατωθούν περίπου μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα σε όλη την χώρα, ενώ είχαν προηγηθεί και τα κρούσματα στην Κορινθία το 2024, που οδήγησαν στη θανάτωση 4.000 αιγοπροβάτων. Η αγνόηση επιστημονικών δεδομένων και πρακτικών αντιμετώπισης, γνωστών εδώ και χρόνια, όπως ο εμβολιασμός, συναντούσε την άρνηση της διορισμένης επιτροπής της κυβέρνησης, με μοναδικό ουσιαστικά επιχείρημα την απώλεια της δυνατότητας εξαγωγών, που επιβάλλουν οι κανόνες της ΕΕ και του διακρατικού εμπορίου.

Έφτασαν στο σημείο να αρνούνται - ακόμη και να διώκουν - την επιστημονική άποψη κτηνιάτρων, την απόφαση του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, αλλά και πρόσφατα το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), που πρότεινε καθολικό εμβολιασμό για την αντιμετώπιση της ζωονόσου σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Επιπρόσθετα, η κατάσταση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών είναι τέτοια που εμποδίζει κάθε δυνατότητα σοβαρής επιδημιολογικής επιτήρησης και ουσιαστικού ελέγχου των μέτρων βιοασφάλειας που είναι απαραίτητα. Ενδεικτικά, τη νέα εμφάνιση της ευλογιάς στην Πελοπόννησο θα κληθούν να επιτηρήσουν μόλις 22 κτηνίατροι που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ούτε όμως αποσπασματικά μέτρα, όπως οι σταθμοί απολύμανσης οχημάτων που χρηματοδότησε αδρά η Περιφέρεια, μπορούν να σταματήσουν τη διάδοση της ευλογιάς, όπως αποδείχθηκε στην πράξη. Προφανώς, λύση δεν αποτελεί ούτε η επίκληση της «ατομικής ευθύνης» των κτηνοτρόφων, όταν το κράτος δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και επιστημονικά διαθέσιμα μέτρα. Η ΕΠ Πελοποννήσου του ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων, που παλεύουν να σώσουν τα κοπάδια τους από τις ζωονόσους, απαιτώντας από την κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα προστασίας, καθώς και πλήρη στήριξή τους για την ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώνονται.

Απαιτεί την άμεση και κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, καθώς και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων επιστημονικών μέσων - συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού - για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου”.