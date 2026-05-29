Παραμένει σκουπιδότοπος...

Σκουπιδότοπος είναι εδώ και καιρό η οδός Πριγκίπισσας Ιζαμπώ στη Μεσσήνη, δίπλα στην Πανηγυρίστρα.

Περίοικοι μάς διαμαρτυρήθηκαν ότι ο δρόμος είναι ακαθάριστος από τη Μεγάλη Τετάρτη και πως έχουν ενημερώσει τον Δήμο, αλλά αδιαφορεί.

Επισήμαναν ότι ο Δήμος Μεσσήνης μαζεύει τα σκουπίδια από τους κάδους, αλλά για τον σκουπιδότοπο δεν κάνει τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρχει βρωμιά και ρύπανση και με το ζόρι να περνάει αυτοκίνητο, καθώς από την άλλη πλευρά έχουν θεριέψει χορτάρια και καλάμια. “Μόνο την περίοδο του πανηγυριού καθαρίζουν, που έρχεται η εικόνα της Παναγίας Βουλκανιώτισσας”, τόνισαν χαρακτηριστικά.