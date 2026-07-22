Μεσσηνία: Προφυλακίστηκαν και οι 3 για τους εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση (βίντεο)

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε πάνω από 9 ώρες ο 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξαν ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν κάποια εμπλοκή στην υπόθεση και σε όσα τους αποδίδονται.

Μετά την έκδοση της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση τόσο οι συνήγοροι των δύο αδερφών Νίκος Ρουσόπουλος και Δημήτρης Καούνης, όσο και τους πυροσβέστη, Κώστας Μαργέλης ενημέρωσαν ότι θα καταθέσουν αιτήματα αποφυλάκισης υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι έωλες και έχουν βασιστεί σε αβάσιμες μαρτυρίες και καταθέσεις κατοίκων του χωριού. Γνωστοποίησαν δε την πρόθεση των πελατών τους να προχωρήσουν και σε μηνύσεις σε βάρος ατόμων που έχουν καταθέσει αναληθή γεγονότα σε βάρος τους.