eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2026 19:19

Μεσσηνία: Προφυλακίστηκαν και οι 3 για τους εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Μεσσηνία: Προφυλακίστηκαν και οι 3 για τους εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση (βίντεο)

Navarino Agora

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τελικά και οι 3 κατηγορούμενοι για εμπρησμούς από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Μετά από μία μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε πάνω από 9 ώρες ο 52χρονος πρόεδρος Κοινότητας, ο 44χρονος αδερφός του και ένας 66χρονος πυροσβέστης υποστήριξαν ότι είναι αθώοι και ότι δεν έχουν κάποια εμπλοκή στην υπόθεση και σε όσα τους αποδίδονται.

Μετά την έκδοση της απόφασης για την προσωρινή τους κράτηση τόσο οι συνήγοροι των δύο αδερφών Νίκος Ρουσόπουλος και Δημήτρης Καούνης, όσο και τους πυροσβέστη, Κώστας Μαργέλης ενημέρωσαν ότι θα καταθέσουν αιτήματα αποφυλάκισης υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι έωλες και έχουν βασιστεί σε αβάσιμες μαρτυρίες και καταθέσεις κατοίκων του χωριού. Γνωστοποίησαν δε την πρόθεση των πελατών τους να προχωρήσουν και σε μηνύσεις σε βάρος ατόμων που έχουν καταθέσει αναληθή γεγονότα σε βάρος τους.

 

Κατηγορία Δικαστικό
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις