Μεσσήνη: Την Παρασκευή απολογείται ο 60χρονος για τους εμπρησμούς

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας, παρουσιάστηκε ενώπιον της ανακρίτριας και εν συνεχεία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.

Ο 60χρονος που φέρεται να αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάτι που ενδεχομένως έχει επηρεάσει την συμπεριφορά του, είχε συλληφθεί αρχικά στις 27 Αυγούστου, καθώς είχε προκαλέσει δύο πυρκαγιές μέσα σε δύο ημέρες σε οικόπεδο και καλαμιώνα στη Μεσσήνη.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας είχε αφεθεί ελεύθερος, όμως το απόγευμα της Κυριακής φέρεται να προκάλεσε δύο ακόμη πυρκαγιές σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Μεσσήνης.

Μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών συνελήφθη εκ νέου από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας, αντιμετωπίζοντας αυτή τη φορά κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο ίδιος μέχρι την απολογία του την Παρασκευή θα βρίσκεται υπό κράτηση στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται και δηλώνει αθώος.

Κ.Ηλ.