Καλαμάτα: Τη Δευτέρα η απολογία του 38χρονου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας - Τι ποινή επιβλήθηκε στον πατέρα του

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας έλαβε ο 38χρονος, που χθες συνελήφθη έπειτα από πυροβολισμούς σε βάρος 25χρονης πρώην συντρόφου του στο κέντρο της Καλαμάτας.

Σήμερα ο 38χρονος μαζί με τη συνήγορό του Δέσποινα Τσιλιβαράκη πέρασαν το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας κάτι που θα επαναληφθεί τη Δευτέρα στη 1:30 μ.μ. με τις κατηγορίες που βαρύνουν τον συλληφθέντα να είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Η συνήγορός του δεν θέλησε να κάνει δηλώσεις, αναφέροντας ότι θα τοποθετηθούν ενώπιον των Αρχών κατά την απολογία του.

Δήλωση για υποστήριξη της κατηγορίας κατέθεσε η 25χρονη με συνήγορο τον Αλέξανδρο Μαργέλη, ο οποίος τόνισε ότι η εντολέας του σώθηκε από καθαρή τύχη, καθώς ο κατηγορούμενος φέρεται να την σημάδεψε προτού πυροβολήσει δύο φορές εναντίον της, λίγο πριν από τις 8 το πρωί, ενώ εκείνη πήγαινε στην εργασία της.

Παράλληλα η 25χρονη υποστηρίζει ότι περίπου 10 λεπτά πριν τον διαπληκτισμό και την επίθεση με την κυνηγετική καραμπίνα, ο 38χρονος της τηλεφώνησε και την απείλησε λέγοντας "Η ζωή σου είναι λίγη", ενώ γίνεται λόγος και για παρακολούθηση του θύματος την προηγούμενη μέρα και φωτογράφιση παρά τη θέληση της.

ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ

Παράλληλα σήμερα δικάστηκε στο πλάισιο της αυτόφωρης διαδικασίας και ο πατέρας του 38χρονου για πλημμελή φύλαξη του όπλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Το όπλο ο πατέρας του το κατείχε νόμιμα, αλλά θεωρείται αδίκημα το γεγονός, ότι το πήρε άλλο άτομο και έτσι του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 500 ευρώ και έτσι αφέθηκε ελεύθερος.