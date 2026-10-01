Μεσσηνία: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ρομά για τις τηλεφωνικές απάτες

Προφυλακίστηκαν οι δύο Ρομά για τις τηλεφωνικές απάτες εις βάρος ηλικιωμένων σε περιοχές της Μεσσηνίας το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για έναν 29χρονο και έναν 25χρονο, κάτοικοι και οι δύο Κορίνθου, που πέρασαν χθες την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας για να απολογηθούν, με τις κατηγορίες εις βάρος τους να είναι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες.

Μετά την απολογία τους αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση, με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Οι δύο συλληφθέντες μαζί με έναν 42χρονο ομόφυλό τους από την Αθήνα είχαν συστήσει συμμορία και μέσω τηλεφωνικών απατών αποσπάσουν σημαντικά χρηματικά ποσά και τιμαλφή από ανυποψίαστα ηλικιωμένα άτομα.

Μόνο το περασμένο Σάββατο μέσα σε λίγες ώρες απέσπασαν πάνω από 40.000 ευρώ, κοσμήματα και χρυσές λίρες από τέσσερις ηλικιωμένους σε Καλαμάτα, Δώριο και Νεοχώρι Μεσσήνης, με το πρόσχημα των υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ και λογιστών.

Οι δυο τους, που είχαν τον ρόλο των “εισπρακτόρων” στην εγκληματική οργάνωση, συνελήφθησαν τελικά το απόγευμα του Σαββάτου στη Μεσσήνη σε αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 42χρονος συνεργός τους, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους.

Κ.Ηλ.